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К 2025 году 95% от всех смартфонов в мире будут иметь функционал для обработки биометрических данных
16:52 13.04.2021 |
В течение следующих нескольких лет миллиарды пользователей будут регулярно использовать технологии распознавания лиц для подтверждения платежей, сделанных с помощью смартфона, планшета или смарт-часов. Об этом компания Juniper Research сообщила в своем новом отчете.
Пользователи мобильных устройств уже и так привыкли смотреть на экраны своих гаджетов с целью их разблокировки без введения пароля. Вскоре системы распознавания лиц будут активно развертываться для подтверждения личности пользователей, осуществляющих платежи с помощью смартфонов (будь то через приложение или непосредственно через магазин, в режиме кошелька).
Помимо лица, для обеспечения платежей будут использоваться и другие биометрические данные, такие как отпечатки пальцев, радужная оболочка глаза и голос, уверены специалисты Juniper Research.
К 2025 году 95% от всех смартфонов в мире будут иметь функционал для обработки биометрических данных. К тому времени биологические характеристики пользователей будут использоваться для подтверждения платежей на общую сумму более чем $3 трлн. Для сравнения, в 2020 году биометрические данные использовались для подтверждения транзакций на совокупную сумму $404 млрд. Что касается систем распознавания лиц, то к 2025 году общая сумма платежей, подтверждаемых с их помощью, достигнет $1,4 млрд. В 2020 году эта сумма составляла $671 млн.
Сейчас все чаще мобильные устройства используются вместо банковских карт, позволяя пользователям не брать наличные с собой в магазин и предлагая множество новых возможностей для покупок в интернете. Экосистема электронной коммерции быстро растет, и одновременно с этим открывается множество новых возможностей для мошенничества. К примеру, с помощью мошеннических приложений злоумышленники могут обманом заставить пользователей разрешить им обрабатывать денежные платежи, а подделанные с помощью технологии deepfake биометрические данные позволят обманывать системы биометрической идентификации.
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