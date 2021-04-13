NVIDIA представила профессиональные мобильные видеокарты на Ampere и Turing

Компания NVIDIA в ходе мероприятия GTC 2021 представила пять мобильных видеокарт профессиональной серии NVIDIA RTX Axxx на архитектуре Ampere, а также два мобильных графических ускорителя на базе предыдущей архитектуры Turing. В серию новинок вошли мобильные версии NVIDIA RTX A2000, RTX A3000, RTX A4000 и RTX A5000, а также NVIDIA T600 и T1200.

Особенностью всех представленных мобильных видеокарт NVIDIA является поддержка набора технологий Max-Q третьего поколения, в которую входят такие функции повышения энергоэффективности, как Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0. Имеется также поддержка технологий Resizable BAR и NVIDIA DLSS.

Младший сегмент мобильных профессиональных графических ускорителей RTX Axxx открывает модель NVIDIA RTX A2000 Laptop GPU. В её составе заявлены 2560 ядер CUDA, 80 тензорных ядер NVIDIA 3-го поколения, а также 20 RT-ядер второго поколения. Пиковая производительность видеокарты в операциях одинарной точности (FP32) может достигать значения 9,3 Тфлопса, RT-ядра могут обеспечивать уровень производительности в задачах, связанных с трассировкой лучей, до 18,2 Тфлопса, а производительность тензорных ядер может достигать значения 74,7 Тфлопса. Видеокарта оснащена 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 с шиной 128 бит и пиковой пропускной способностью 192 Гбайт/с. Диапазон значений рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) новинки составляет от 35 до 95 Вт. Карта поддерживает шину PCI Express 4.0 x8 и обеспечивает работу разъёмов DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1.

В составе модели NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU заявлены 4096 ядер CUDA, 128 тензорных и 32 RT-ядер. Максимальная теоретическая производительность в вычислениях FP32 может достигать 12,8 Тфлопса, производительность RT-ядер составляет до 25 Тфлопсов, а тензорных ядер - до 102,2 Тфлопса. Новинка получила 6 Гбайт видеопамяти GDDR6 с шиной 192 бит и теоретической пропускной способностью до 264 Гбайт/с. Диапазон TDP данной модели может варьироваться от 60 до 130 Вт. Графический ускоритель поддерживает шину PCI Express 4.0 x16, а также работу разъёмов DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. В характеристиках также указывается, что новинка относится к классу VR-Ready, что означает возможность использования шлемов виртуальной реальности.

Модель NVIDIA RTX A4000 Laptop GPU получила 5120 ядер CUDA, 160 тензорных и 40 RT-ядер. Мобильная RTX A4000 готова обеспечить производительность в операциях FP32 на уровне 17,8 Тфлопса. Производительность RT-ядер этой модели в задачах с трассировкой лучей может достигать значения 34,8 Тфлопса, а производительность тензорных ядер - 142,5 Тфлопса. Графический ускоритель оснащён 8 Гбайт видеопамяти GDDR6 с шиной 256 бит и теоретической пропускной способностью до 384 Гбайт/с. Заявленный диапазон рабочих значений TDP новинки варьируется от 80 до 140 Вт. Карта поддерживает шину PCI Express 4.0 x16, а также работу DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1, и предлагает VR-Ready.

Флагманская модель серии, NVIDIA RTX A5000 Laptop GPU готова предложить 6144 ядра CUDA, 192 тензорных и 48 RT-ядер. Производительность карты в вычислениях одинарной точности составляет до 21,7 Тфлопса, уровень производительности трассировки лучей - 75,6 Тфлопса, а тензорных ядер - до 174 Тфлопсов. Как и подобает флагману, новинка оснащена самым большим запасом видеопамяти среди всех представленных сегодня моделей. Карта получила 16 Гбайт GDDR6 с шиной 256 бит. Её пиковая теоретическая пропускная способность может достигать значения 448 Гбайт/с. Как и все вышеуказанные новинки флагман будет предлагается в разных модификациях заявленного уровня TDP - от 80 до 165 Вт. Карта поддерживает шину PCI Express 4.0 x16 и обеспечивает работу разъёмов DisplayPort 1.4 и HDMI 2.1. У неё также заявлена поддержка VR-Ready.

Отдельно стоит выделить ещё два профессиональных мобильных графических ускорителя начального уровня - NVIDIA T600 Laptop GPU и NVIDIA T1200 Laptop GPU. Оба построены на архитектуре Turing, которая была представлена компанией в октябре 2018 года. В составе модели NVIDIA T600 используются 896 ядер CUDA и 4 Гбайт видеопамяти GDDR6 с шиной 128 бит и пропускной способностью до 160 Гбайт/с. Производитель указывает только производительность новинки в операциях FP32 - 2,5 Тфлопса. Уровень рассеиваемой тепловой энергии (показатель TDP) равен 25 Вт. Видеокарта поддерживает шину PCI Express 4.0 x8.

Старшая NVIDIA T1200 Laptop GPU получила 1024 ядра CUDA и те же 4 Гбайт GDDR6 с шиной 128 бит, однако более высоким пиковым значением пропускной способности, которое составляет до 192 Гбайт/с. Диапазон TDP видеокарты составляет от 35 до 95 Вт. Производительность новинки составляет 3,7 Тфлопса в операциях одинарной точности.

Ноутбуки, в составе которых будут использоваться представленные профессиональные видеокарты NVIDIA, появятся в продаже во втором квартале текущего года.