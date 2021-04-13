Финансовые новости
- |
- 13.04.21
- |
- 20:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей
12:03 13.04.2021 |
Компания NVIDIA в ходе мероприятия GPU Technology Conference анонсировала аппаратную платформу DRIVE Atlan, рассчитанную на транспортные средства с технологиями самоуправления.
Разработчик называет новинку «центром обработки данных на колёсах». По сути, DRIVE Atlan объединяет всю вычислительную инфраструктуру умного автомобиля в одном чипе.
Решение DRIVE Atlan совмещает достижения NVIDIA в области робототехники, безопасности и искусственного интеллекта.
В состав изделия входят вычислительные ядра нового поколения с архитектурой ARM, а также ускорители глубокого обучения и машинного зрения. Заявленная производительность превышает 1000 TOPS (триллионов операций в секунду).
Платформа способна обеспечить одновременную работу автомобильных систем самоуправления, интеллектуальных бортовых приборов и мультимедийных приложений. При этом говорится о высочайшем уровне безопасности.
Увы, образцы DRIVE Atlan станут доступны только в 2023 году. Транспортные средства на базе данной платформы появятся на рынке не ранее 2025 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Виталий Портников: Путину не нужно общаться с Зеленским
|Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК
|Обострение на границе усиливается: Решится ли Путин снова напасть на Украину
|Зеленский: Если США видят Украину в НАТО, то должны помочь её членству не только на словах
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Huawei заявила, что Harmony OS будет установлена на 100 млн устройств в этом году
|К 2025 году 95% от всех смартфонов в мире будут иметь функционал для обработки биометрических данных
|В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы
|NVIDIA представила профессиональные мобильные видеокарты на Ampere и Turing
|NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей
|Airbus начал тестировать использование 100% возобновляемого авиатоплива
|Google запустила новую функцию Android, которая поможет не попасть под машину
Это интересно
|GMC объяснил, почему пикап Hummer EV мощнее внедорожника
|Рынок онлайн-видео и игр вырос до 330 млрд долларов
|Состояние основателей Google превысило 100 млрд долларов
|В Европе вышел самый дешёвый электромобиль
|По прогнозу Juniper Research, к 2025 году более 1,4 млрд человек будут пользоваться распознаванием лиц для аутентификации платежей
|Себестоимость спутникового комплекта Starlink составляет $1500, но SpaceX продаёт его всего за $499
|Apple удалось урегулировать групповой иск на 5 млрд долларов