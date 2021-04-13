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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей

NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей

 

Компания NVIDIA в ходе мероприятия GPU Technology Conference анонсировала аппаратную платформу DRIVE Atlan, рассчитанную на транспортные средства с технологиями самоуправления.

Разработчик называет новинку «центром обработки данных на колёсах». По сути, DRIVE Atlan объединяет всю вычислительную инфраструктуру умного автомобиля в одном чипе.

Решение DRIVE Atlan совмещает достижения NVIDIA в области робототехники, безопасности и искусственного интеллекта.

В состав изделия входят вычислительные ядра нового поколения с архитектурой ARM, а также ускорители глубокого обучения и машинного зрения. Заявленная производительность превышает 1000 TOPS (триллионов операций в секунду).

Платформа способна обеспечить одновременную работу автомобильных систем самоуправления, интеллектуальных бортовых приборов и мультимедийных приложений. При этом говорится о высочайшем уровне безопасности.

NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей

 

Увы, образцы DRIVE Atlan станут доступны только в 2023 году. Транспортные средства на базе данной платформы появятся на рынке не ранее 2025 года.

По материалам: 3DNews
 

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