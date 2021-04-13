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Google запустила новую функцию Android, которая поможет не попасть под машину
09:46 13.04.2021 |
Компания Google начала распространять полезное обновление для приложения Digital Wellbeing (Цифровое благополучие), с выходом Android 10 ставшего частью стандартного пакета предустановленных приложений.
Пользователи заметили новую функцию - предупреждения Heads Up (можно перевести и как «Берегись», и как «Подними голову»). Смысл функции в том, что система определяет, когда пользователь уткнулся в смартфон на ходу, и выводит оповещение с предупреждением.
При активации функции в приложении разработчики подчёркивают, что просто включить оповещения недостаточно, надо на самом деле обращать внимание на окружающую обстановку.
Судя по всему, первыми к новшеству смогли приобщиться пользователи фирменных смартфонов Pixel с установленной бета-версией Digital Wellbeing. Вскоре ожидается более массовый запуск.
Google представила приложение Digital Wellbeing (Цифровое благополучие) для Android в 2018 году и оно стало обязательным для новых смартфонов с Android 10 с января 2020 года. Digital Wellbeing призвано помочь контролировать цифровую зависимость и время, проведённое за гаджетами.
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