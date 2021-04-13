Microsoft купила создателей Siri за $20 млрд, чтобы усилить позиции на рынке облачного здравоохранения

Microsoft официально объявила о покупке Nuance Communications. В рамках окончательного соглашения Microsoft поглотит Nuance по цене $56 за акцию - это на 23 % выше рыночной стоимости. С учётом чистых долгов приобретаемой компании, сумма сделки составит $19,7 млрд - это вторая по масштабу покупка программного гиганта после LinkedIn за $24 млрд в 2016 году. Сделка была единогласно одобрена советами директоров Nuance и Microsoft.

По словам программного гиганта, Nuance - один из лидеров рынка облачных технологий и ИИ, и имеет богатый опыт в области здравоохранения и корпоративного искусственного интеллекта. Марк Бенджамин (Mark Benjamin) останется исполнительным директором Nuance и будет подчиняться исполнительному вице-президенту по облачным технологиям и ИИ в Microsoft Скотту Гатри (Scott Guthrie). Сделка должна завершиться в этом календарном году.

Microsoft уверяет, что покупка позволит улучшить позиции в области здравоохранения и расширит возможности предложений Microsoft Cloud for Healthcare, представленных в 2020 году. Инициатива направлена на удовлетворение комплексных облачных потребностей быстро трансформирующейся и растущей индустрии здравоохранения.

Nuance является первопроходцем и лидером в области диалогового ИИ и облачных сопровождающих клинических служб для медицинских работников. Продукты Nuance включают Dragon Ambient eXperience, Dragon Medical One и PowerScribe One для рентгенологических отчётов - всё это ведущие SaaS-предложения для распознавания речи в клинической практике, построенные на базе Microsoft Azure. Решения Nuance легко взаимодействуют с основными системами здравоохранения, включая давнюю интеграцию с электронными медицинскими картами (EHR), что облегчает медицинский документооборот и даёт поставщикам возможность предоставлять улучшенные услуги пациентам. Решениями Nuance в настоящее время пользуются более 55 % врачей и 75% рентгенологов в США, а также 77 % американских больниц. Выручка Nuance Healthcare Cloud выросла на 37 % в годовом исчислении в 2020 финансовом году компании (закончился в сентябре 2020 года).

Приобретение Nuance компанией Microsoft - логичное развитие партнёрства двух компаний в медицинской сфере. Nuance и Microsoft обещают улучшить свои предложения, а также соответствовать самым строгим стандартам конфиденциальности и безопасности.

Помимо здравоохранения, Nuance имеет наработки в области искусственного интеллекта, автоматизированного взаимодействия с клиентами, виртуальных помощников, цифровых и биометрических решений во всех отраслях промышленности. Все эти предложения будут улучшены с помощью интеграции облачных технологий Microsoft, включая Azure, Teams и Dynamics 365.