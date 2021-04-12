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Рынок онлайн-видео и игр вырос до 330 млрд долларов
17:21 12.04.2021 |
Переход к удалённой работе, учёбе и развлечениям, обусловленный пандемией COVID-19, привёл к росту рынка онлайн-видео и игр. В прошлом году указанный рынок достиг 330 млрд долларов. Такую оценку дают специалисты аналитической компании ABI Research.
Аналитики уточняют, что сегмент видео превысил 69 млрд долларов, а в сегменте игр наблюдался рост более чем на 22% по сравнению с 2019 годом.
Популярность «подключённого телевидения» (CTV) неуклонно растёт в течение последних нескольких лет, но 2020 год дал значительный толчок этому рынку. Об этом говорит сдвиг в сторону CTV в структуре рекламы, о котором сообщают многие рекламные компании. Другим свидетельством является быстрый рост числа подписчиков, демонстрируемый новыми участниками рынка, включая Disney Plus, HBO Max и NBC Peacock.
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