Рынок онлайн-видео и игр вырос до 330 млрд долларов

Переход к удалённой работе, учёбе и развлечениям, обусловленный пандемией COVID-19, привёл к росту рынка онлайн-видео и игр. В прошлом году указанный рынок достиг 330 млрд долларов. Такую оценку дают специалисты аналитической компании ABI Research.

Аналитики уточняют, что сегмент видео превысил 69 млрд долларов, а в сегменте игр наблюдался рост более чем на 22% по сравнению с 2019 годом.

Популярность «подключённого телевидения» (CTV) неуклонно растёт в течение последних нескольких лет, но 2020 год дал значительный толчок этому рынку. Об этом говорит сдвиг в сторону CTV в структуре рекламы, о котором сообщают многие рекламные компании. Другим свидетельством является быстрый рост числа подписчиков, демонстрируемый новыми участниками рынка, включая Disney Plus, HBO Max и NBC Peacock.