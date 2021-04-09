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NASA и SpaceX наметили пилотируемый запуск Crew-3 на 23 октября
17:30 09.04.2021 |
NASA и SpaceX объявили, что осенняя совместная миссия Crew-3 по отправке четырёх космонавтов к Международной космической станции с помощью ракеты Falcon-9 и корабля Crew Dragon стартует не ранее 23 октября.
Решение принимается на фоне подготовки обеих организаций к реализации миссии Crew-2, которая в настоящее время запланирована на 22 апреля. Она доставит на орбитальную станцию членов экипажа из трёх различных космических агентств: специалистов NASA командира корабля Роберта Шейна Кимбро (Robert Shane Kimbrough) и пилота Меган Макартур (Megan McArthur); космонавтов Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) и Европейского космического агентства (ESA) - соответственно Акихико Хошиде (Akihiko Hoshide) и Томаса Песке (Thomas Pesquet).
В рамках октябрьского запуска Crew-3 к МКС также будет доставлено четыре космонавта, которые будут пребывать на орбите шесть месяцев. В декабре прошло года NASA уже выбрала трёх участников миссии SpaceX Crew-3 - это космонавты NASA командир Раджа Чари (Raja Chari) и пилот Том Маршберн (Tom Marshburn), а также специалист ESA Матиас Маурер (Matthias Maurer). Четвёртый член экипажа должен быть назван позже - возможно, это будет российский космонавт Сергей Корсаков.
В связи с запланированным пуском Crew-3 на 23 октября, экипаж Crew-2 вернётся на Землю не ранее 31 октября: в течение недели обязанности по МКС будут переданы её следующим обитателям. Полёт Crew-3 должен стать третьей полноценной пилотируемой миссией SpaceX для NASA - компания запустила двух ветеранов-космонавтов в двухмесячную демонстрационную миссию в мае 2020 года.
Напомним: в феврале этого года SpaceX также объявила о планах запуска Inspiration4 - «первой в мире полностью гражданской космической миссии». Этот пилотируемый пуск состоится в сентябре, а недавно были названы имена всех четырёх членов экипажа. Этот полёт будет непродолжительным: космические туристы пробудут на орбите три дня, а высота составит порядка 540 километров. В миссии будет использоваться новый корабль Crew Dragon особой конструкции, в котором стыковочный шлюз с МКС заменён стеклянным куполом.
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