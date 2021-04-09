Lenovo представила Legion Phone Duel 2 — игровой смартфон за €799, который нужно использовать в горизонтальной ориентации

Компания Lenovo официально представила игровой смартфон нового поколения: на европейском рынке он будет предлагаться под именем Legion Phone Duel 2, на китайском - Legion Phone Pro 2.





Аппарат получил ряд уникальных особенностей. Он оборудован огромным 6,92-дюймовым дисплеем AMOLED с разрешением 2460 × 1080 точек (формат Full HD+). Эта панель обладает частотой обновления 144 Гц, а частота отклика сенсорного слоя достигает 720 Гц. Заявлен 111,1-процентный охват цветового пространства DCI-P3; контрастность - 1 000 000:1. Упомянута поддержка HDR10+.

У экрана нет ни выреза, ни отверстия. Фронтальная 44-мегапиксельная камера выполнена в виде выдвижного блока, скрывающегося в боковой части корпуса. Двойная основная камера, установленная ближе к центру тыльной панели, совмещается сенсоры с 64 (f/1,9) и 16 (f/2,2) млн пикселей. Таким образом производитель подчёркивает, что смартфоном в основном будут пользоваться в горизонтальной ориентации.

В смартфон установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 888 с интегрированным модемом 5G. Основные электронные компоненты сосредоточены в центральной части устройства, которая имеет утолщение. Применена высокоэффективная система активного охлаждения с двумя турбо-вентиляторами, один из которых виден в задней части.

Объём оперативной памяти LPDDR5 может составлять 12, 16 и даже 18 Гбайт. Вместимость быстрого флеш-накопителя UFS 3.1 - 256 или 512 Гбайт.

Предусмотрены дополнительные органы управления в играх: это четыре ультразвуковые кнопки на одной из боковых граней, а также две сенсорные ёмкостные площадки сзади.

За питание отвечает двухкомпонентная аккумуляторная батарея суммарной ёмкостью 5500 мА·ч; поддерживается быстрая 90-ваттная подзарядка. Габариты составляют 176 × 78,5 × 9,9-12,56 мм, вес - 259 г.

Установлена операционная система Android 11 с фирменной надстройкой Lenovo ZUI 12.5. Цена новинки - от 799 евро.