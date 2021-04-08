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Facebook начала тестирование сервиса Hotline — гибрида Clubhouse и Instagram Live
13:38 08.04.2021 |
Внутренняя группа Facebook NPE Team, занимающаяся исследованиями и разработками, сегодня запустила публичное бета-тестирование сервиса Hotline. Его можно охарактеризовать как смесь Instagram Live и Clubhouse, поскольку приложение позволяет создателям контента общаться с аудиторией, которая может задавать вопросы посредством текста или аудио. Однако в отличие от Clubhouse спикер может транслировать не только звук, но и видео.
Подразделение, занимающееся Hotline, возглавляет Эрик Хаззард (Eric Hazzard), который присоединился к Facebook, когда та приобрела его приложение для вопросов и ответов tbn. Аудитория tbn достигла 2,5 миллионов активных пользователей в день. Приложение насчитывало более 1 миллиарда ответов на момент его закрытия. Все свои наработки Хаззард теперь может применить в Hotline.
Пользовательский интерфейс нового приложения очень напоминает Clubhouse. Главный экран приложения разделён на несколько частей: вверху располагается панель с ведущим, где отображается иконка с пользовательским аватаром. Внизу находится панель с аватарами слушателей. В десктопной версии панель ведущего находится справа, а иконки слушателей располагаются слева. Для авторизации в приложении используется Twitter-аккаунт и SMS-пароль.
Организаторы конференций имеют неограниченный контроль над беседой, могут удалять неуместные вопросы или отключать пользователей на своё усмотрение. В отличие от Clubhouse, Hotline автоматически ведёт запись бесед. После окончания мероприятия ведущий получает две записи: одну в формате MP3 (аудио), а другую в MP4 (видео). После этого их можно опубликовать в других социальных сетях.
На момент запуска присоединиться к Hotline cмогут все желающие. Facebook пока не делала официального объявления о запуске сервиса. Стоит отметить, что Hotline - не единственная попытка гиганта социальных сетей составить конкуренцию Clubhouse. Компания недавно подтвердила, что разрабатывает похожий сервис под названием Messenger Rooms.
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