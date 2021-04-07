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Полимерные аккумуляторы APB начнут выпускать в Японии не позже октября
15:46 07.04.2021 |
Бывший разработчик аккумуляторных батарей компании Nissan пообещал запустить коммерческое производство безопасных полимерных аккумуляторов не позже октября текущего года. В перспективе аккумуляторы компании APB (all polymer battery - полностью полимерные батареи) окажутся дешевле литийионных и проникнут как в автопром, так и в потребительскую технику, включая смартфоны.
О подготовке к производству батарей APB без металлов в своём составе глава компании Хидэаки Хори (Hideaki Horie) сообщил в середине прошлого года. Батареи APB изготавливаются прокатным методом в листах до десяти метров, что делает производство довольно дешёвым. Стек необходимой ёмкости создаётся простым укладыванием слоёв друг на друга. Помимо прочего, такая структура делает полимерные аккумуляторы более устойчивыми к внешним воздействиям, что пригодится для установки в электромобили.
Впрочем, на первом этапе выпуска новинок расчёт делается на системы хранения энергии. К этому также подталкивает относительно низкая плотность хранения энергии в батареях APB по сравнению с современными литиевыми аккумуляторами. Япония и другие развитые страны с высокой долей «зелёной» энергетики остро нуждаются в доступных и надёжных системах накопления электричества. Батареи APB, уверены в компании, идеально для этого подходят, поскольку за счёт укладывания слоями будут занимать в три раза меньше места (при равной плотности хранения энергии), чем обычные литиевые аккумуляторы.
«На рынке [стационарной электроэнергии] нет конкурентов, - подчеркнул Хори. - Ориентация на наши массивные системы хранения поможет компании увеличить производство и снизить затраты». Компания APB планирует открыть в этом году завод в префектуре Фукуи в Японии для производства аккумуляторов суммарной ёмкостью 3 ГВт·ч в год. Примерно к 2025 году производство увеличится до 30 ГВт·ч при стоимости около 10 ($0,09) иен за ватт-час. В будущем затраты должны упасть примерно до 5 иен, что намного ниже текущего диапазона цен на аккумуляторные блоки.
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