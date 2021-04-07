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Facebook заявила, что утечка пользовательских данных произошла не из-за хакерского взлома
15:42 07.04.2021 |
Директор по управлению продуктами Facebook Майк Кларк (Mike Clark) прокомментировал информацию об утечке 533 миллионов записей с данными пользователей соцсети. Он заявил, что инцидент не связан со взломом платформы, а сведения были получены путём сбора информации из открытых источников.
Кларк подчеркнул, что злоумышленники собрали базу данных путём использования уязвимости в системе импортирования контактов Facebook и специализированного программного обеспечения ещё до сентября 2019 года, когда данная «дыра» была закрыта.
«Хотя мы решили проблему, обнаруженную в 2019 году, всегда полезно проверить собственные настройки конфиденциальности, чтобы убедиться в правильном размещении публичной информации. В этом пользователям может помочь инструмент «Как люди находят вас и связываются с вами». Мы также рекомендуем регулярно проверять соответствующие настройки и включить двухфакторную аутентификацию», - отметил представитель компании.
Информация об утечке 533 миллионов записей с данными пользователей появилась в начале апреля. В базе данных содержались сведения о дате рождения, номера телефонов, адреса электронной почты и многое другое. Всего пострадали жители 106 стран, включая 10 миллионов россиян.
В базе данных даже содержались персональные данные Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg). Специалист по кибербезопасности Дэйв Уолкер (Dave Walker) пошутил, что если журналисты не смогут получить комментарий Цукерберга по официальным каналам, то они могут ему позвонить.
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