Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek

«Лучший телевизор всех времён» по версии AV Magazine - Samsung Neo QLED - как известно, стал первым телевизором с поддержкой Wi-Fi 6E. Как теперь оказалось, поддержка эта реализована посредством платформы MediaTek.

Компания рассказала, что новые флагманские телевизоры Samsung первыми в мире получили SoC MediaTek MT7921AU. Именно эта платформа располагает адаптером Wi-Fi 6E. Также новая SoC поддерживает Bluetooth 5.2.





В серию Neo QLED вошли две модели - QN900A разрешением 8K и QN90A разрешением 4K.

Производитель описывает Neo QLED как технологию с новым уровнем возможностей QLED экранов за счёт применения нового источника света - Quantum Mini LED.

По словам Samsung, панель Quantum Mini LED в 40 раз тоньше традиционной ЖК панели. В Quantum Mini LED используются тонкие слои с большим количеством светодиодов вместо линз для рассеяния света и пикселей. Технология квантовой матрицы обеспечивает точное управление плотно расположенными светодиодами, которое предотвращает засветы.

Технология Neo QLED увеличивает шкалу яркости до 12 разрядов с 4096 градациями. Это позволяет сделать темные области изображения более темными, а светлые - более яркими, что обеспечивает более точное воспроизведение HDR контента.

Телевизоры Samsung Neo QLED 8K 2021 года выполнены в новом дизайне Infinity One с почти безрамочным экраном. Модуль Slim One Connect Box для управления проводами можно убрать в заднюю часть телевизора.

Среди дополнительных функций - приложение Samsung Health, «персональный тренер» Smart Trainer, который отслеживает и анализирует осанку в реальном времени, игровой режим Super Ultrawide GameView дает с соотношением сторон 32:9, видеочаты Google Duo, а также режим PC on TV для подключения к телевизору ПК и работы с клавиатурой и мышью.