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Для «лучшего телевизора всех времён» Samsung выбрала платформу MediaTek
13:04 07.04.2021 |
«Лучший телевизор всех времён» по версии AV Magazine - Samsung Neo QLED - как известно, стал первым телевизором с поддержкой Wi-Fi 6E. Как теперь оказалось, поддержка эта реализована посредством платформы MediaTek.
Компания рассказала, что новые флагманские телевизоры Samsung первыми в мире получили SoC MediaTek MT7921AU. Именно эта платформа располагает адаптером Wi-Fi 6E. Также новая SoC поддерживает Bluetooth 5.2.
В серию Neo QLED вошли две модели - QN900A разрешением 8K и QN90A разрешением 4K.
Производитель описывает Neo QLED как технологию с новым уровнем возможностей QLED экранов за счёт применения нового источника света - Quantum Mini LED.
По словам Samsung, панель Quantum Mini LED в 40 раз тоньше традиционной ЖК панели. В Quantum Mini LED используются тонкие слои с большим количеством светодиодов вместо линз для рассеяния света и пикселей. Технология квантовой матрицы обеспечивает точное управление плотно расположенными светодиодами, которое предотвращает засветы.
Технология Neo QLED увеличивает шкалу яркости до 12 разрядов с 4096 градациями. Это позволяет сделать темные области изображения более темными, а светлые - более яркими, что обеспечивает более точное воспроизведение HDR контента.
Телевизоры Samsung Neo QLED 8K 2021 года выполнены в новом дизайне Infinity One с почти безрамочным экраном. Модуль Slim One Connect Box для управления проводами можно убрать в заднюю часть телевизора.
Среди дополнительных функций - приложение Samsung Health, «персональный тренер» Smart Trainer, который отслеживает и анализирует осанку в реальном времени, игровой режим Super Ultrawide GameView дает с соотношением сторон 32:9, видеочаты Google Duo, а также режим PC on TV для подключения к телевизору ПК и работы с клавиатурой и мышью.
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