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Microsoft тестирует погружную систему жидкостного охлаждения для центров обработки данных
10:53 07.04.2021 |
Компания Microsoft испытывают новую систему охлаждения серверов для своих центров обработки данных. В этой системе охлаждения используется погружение серверов в охлаждающую жидкость. Нагреваясь, жидкость кипит и испаряется, за счет чего происходит отвод тепла. Далее пар конденсируется, и жидкость снова попадает в емкость с серверами.
Охлаждающая жидкость, разработанная компанией 3M, безвредна для электроники и кипит при температуре всего 50 °C.
По словам Microsoft, новая система охлаждения характеризуется высокой эффективностью и хорошо справляется с изменениями нагрузки. Кроме того, в ней не расходуется вода.
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