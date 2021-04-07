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Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии
08:29 07.04.2021 |
Ориентированный на повышенную приватность мессенджер Signal выпустил бета-версию с поддержкой криптовалюты MobileCoin (MOB). Опция Signal Payments пока доступна только для жителей Великобритании.
В Signal подчеркнули, что не располагают доступом к данным о балансах, истории транзакций или самим средствам. Разработчики добавили, что в любой момент активы можно вывести на сторонние сервисы.
Еще 27 марта MobileCoin торговалась на отметках в районе $7 - на момент написания ее цена составляет $66.
Впервые о тестировании криптовалютных платежей в Signal стало известно в конце января. Тогда же появилась информация, что некоторые сотрудники недовольны интеграцией криптовалют - по их мнению, это привлечет лишнее внимание со стороны регуляторов и недобросовестных лиц.
После изменений в условиях использования WhatsApp у Signal значительно выросла пользовательская база. Его поддержал и Илон Маск.
В середине марта Signal начал принимать пожертвования в криптовалютах, а на днях выяснилось, что его использует даже Марк Цукерберг. Среди слитых данных 533 млн пользователей Facebook нашли телефон основателя соцсети и обнаружили его в Signal.
Исследователь Дэйв Уолкер написал по этому поводу ироничный твит:
Марк Цукерберг уважает свою приватность и использует мессенджер с конечным шифрованием, которым не владеет Facebook.
В 2018 году команда MobileCoin привлекла $30 млн. Раунд финансирования тогда возглавила Binance. Среди создателей проекта числится основатель Signal Мокси Марлинспайк.
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