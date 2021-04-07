Мессенджер Signal добавил поддержку криптовалюты MobileCoin в бета-версии

Ориентированный на повышенную приватность мессенджер Signal выпустил бета-версию с поддержкой криптовалюты MobileCoin (MOB). Опция Signal Payments пока доступна только для жителей Великобритании.

В Signal подчеркнули, что не располагают доступом к данным о балансах, истории транзакций или самим средствам. Разработчики добавили, что в любой момент активы можно вывести на сторонние сервисы.

Еще 27 марта MobileCoin торговалась на отметках в районе $7 - на момент написания ее цена составляет $66.

Впервые о тестировании криптовалютных платежей в Signal стало известно в конце января. Тогда же появилась информация, что некоторые сотрудники недовольны интеграцией криптовалют - по их мнению, это привлечет лишнее внимание со стороны регуляторов и недобросовестных лиц.

После изменений в условиях использования WhatsApp у Signal значительно выросла пользовательская база. Его поддержал и Илон Маск.

В середине марта Signal начал принимать пожертвования в криптовалютах, а на днях выяснилось, что его использует даже Марк Цукерберг. Среди слитых данных 533 млн пользователей Facebook нашли телефон основателя соцсети и обнаружили его в Signal.

Исследователь Дэйв Уолкер написал по этому поводу ироничный твит:

Марк Цукерберг уважает свою приватность и использует мессенджер с конечным шифрованием, которым не владеет Facebook.

В 2018 году команда MobileCoin привлекла $30 млн. Раунд финансирования тогда возглавила Binance. Среди создателей проекта числится основатель Signal Мокси Марлинспайк.



