В Токио запустили установку, которая перерабатывает сточные воды на водород

В Токио, Япония, заработала установка, которая может превратить осадок сточных вод на восстанавливаемый водород для нужд транспорта и генерации электроэнергии.

Предприятие, расположенное недалеко от Токио, будет способно перерабатывать одну тонну высушенного осадка сточных вод в день и превращать его в 40-50 кг водорода. Этого количества производимого водорода будет достаточно для заправки 10 легковых автомобилей или 25 электровелосипедов на топливных элементах.

Наоки Доваки, президент компании Japan Blue Energy (JBEC), сказал: «Возобновляемый водород является важным экологически чистым топливом для Токио и всего мира. Мы потратили более десяти лет на разработку этого передового процесса превращения отходов в водород. Рады видеть рост спроса на водород в Японии и во всем мире в то время, как мы завершаем строительство нашего первого завода по производству водорода в Токио».

Установка будет превращать в водород не только осадок сточных вод, но и пластик, бумагу, твердые бытовые отходы и другие отходы, а также помогать сокращать количество других загрязнителей в регионе.

Новый объект был построен в сотрудничестве с правительством Токио, TODA Corporation, TOKYU Construction, CHIYODA Kenko и исследователями из Токийского университета науки.