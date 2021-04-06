Google выиграла у Oracle в Верховном суде многолетнюю тяжбу об использовании Java

Верховный суд США встал на сторону Google в патентном споре с компанией Oracle. В ходе длившейся больше 10 лет тяжбы Oracle утверждала, что корпорация украла тысячи строк кода программной платформы Java при разработке Android. Суд решил, что копирование кода не нарушило закон об авторском праве.

Дело, о котором идет речь, было открыто несколько лет назад после того, как Oracle подала иск против Google, обвинив корпорацию в том, что она незаконно использует в своей операционной системе (ОС) Android программную платформу под названием Java. Последняя позволяет разрабатывать и запускать программы, написанные на одноименном языке программирования. В иске Oracle потребовала возмещения порядка 8 млрд долларов убытков.

В Google утверждали, что это «давно устоявшаяся и распространённая практика в индустрии», способствующая технологическому прогрессу. Помимо этого, в корпорации заявили, что использованный код не подлежит защите об авторских правах, поскольку является функциональным и не может быть написан иным образом.

Суд счел, что частичное копирование кода является добросовестным использованием, а признание авторских прав Oracle на код нанесет вред общественности, так как станет «замком, ограничивающим создание новых программ, ключ у которого был бы только у Oracle».