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Нераспечатанная копия игры Super Mario Bros. продана за рекордную сумму 660 000 долларов
12:54 05.04.2021 |
Копия игры Super Mario Bros. для NES в почти идеальном состоянии была продана на аукционе за 660 000 долларов. Из них владелец лота, за который боролись 13 участников, получил 550 000 долларов. Эта копия была одной из первых игр, поступивших в продажу в США новой для того времени упаковке - затянутой в пленку. Отметим, что коллекционеры насчитывают 11 различных вариантов упаковки Super Mario Bros.
Экземпляр, проданный на аукционе, датируется концом 1986 года. Как утверждается, он был куплен в качестве рождественского подарка и все это время пролежал нераспечатанным в ящике стола.
«Я никогда не думал о нём», - сказал продавец, пожелавший остаться неназванным.
Напомним, в марте прошлого года прототип консоли Nintendo PlayStation был продан за 360 000 долларов.
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