Япония и США будут сообща искать пути выхода из полупроводникового кризиса

Проблема дефицита полупроводниковых компонентов сейчас решается на самом высоком правительственном уровне, и до сих пор нам приходилось слышать преимущественно о взаимодействии представителей США и Тайваня. Как выясняется, Япония тоже не собирается оставаться в стороне, ведь проблемы автомобильной промышленности могут существенно подорвать местную экономику.

На шестнадцатое апреля, как отмечает Nikkei Asian Review, намечена встреча премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги (Yoshihide Suga) и президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden). Обе стороны надеются создать рабочую группу, которая попытается выработать меры по преодолению кризиса в полупроводниковой отрасли. Система поставок компонентов, по мнению авторов идеи, должна быть децентрализованной и не предусматривать высокую степень географической концентрации, как это происходит сейчас.

Японская сторона направит на встречу представителей силовых ведомств и министров экономического блока, они должны будут провести совещание с американскими коллегами. Одна из концепций предполагает создание в Японии совместного исследовательского центра, который позволил бы активнее осваивать новые технологии в полупроводниковом секторе. Интерес американской стороны распространяется на усиление санкций против Китая. Японские поставщики литографического оборудования и сопутствующих материалов пока не слишком ограничивают себя в сотрудничестве с китайскими клиентами, и это может раздражать США.