В смартфоне Pixel 6 будет использован собственный ARM-процессор Google

Издание 9to5Google сообщает, что грядущие смартфоны Google Pixel, запуск которых ожидается этой осенью, включая Pixel 6, станут первыми устройствами, основанными на фирменном чипе поискового гиганта GS101 Whitechapel. Прошлой осенью генеральный директор Google Сундар Пичаи (Sundar Pichai) заявил, что Google планирует существенно расширить инвестиции в производство оборудования. Он также сообщил, что на 2021 год у компании большие планы. Многие расценили это как подтверждение того, что поисковый гигант разрабатывает свои собственные процессоры.

Впервые слухи о том, что Google разрабатывает чипы для смартфонов и Chromebook под кодовым названием Whitechapel появились в начале 2020 года. Сообщалось, что Google работает над процессорами совместно с Samsung. Согласно документам, которые были получены 9to5Google, первые устройства с чипами Whitechapel будут представлены этой осенью. В документах Whitechapel часто упоминается с кодовым названием Slider, которое также встречается в коде приложения Google Camera. Эксперты 9to5Mac считают, что Slider - это общая платформа, на которой будет построен чипсет Whitechapel. Во внутренних документах Google чип, о котором идёт речь, упоминается как GS101, что может быть сокращением от Google Silicon.

Рассматривая другие проекты, связанные с Slider, специалисты 9to5Google обнаружили отсылки к Samsung Exynos. Сообщается, что Whitechapel разрабатывается совместно с подразделением Samsung Semiconductor. Это значит, что чипы Google будут иметь ряд общих черт с чипсетами Exynos.

Первыми устройствами, построенными на новой платформе, станут смартфоны с кодовыми именами Raven и Oriole. Предполагается, что они дебютируют как Pixel 6 и Pixel 5a 5G этой осенью. Google пока не подтвердила, но и не опровергла эту информацию.