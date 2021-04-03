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Китайский 7-нм графический процессор Big Island «почти готов» к массовому производству
23:34 02.04.2021 |
Китайская компания Shanghai Tianshu Zhixin Semiconductor Co., Ltd. (Tianshu Zhixin) в минувшую среду заявила, что близка к началу «массового производства и продажам» графических процессоров Big Island собственной разработки для использования в составе центров обработки данных. Чипы построены на основе 7-нм техпроцесса.
О последнем факте стало известно ещё в январе, когда Tianshu Zhixin сообщила, что графический процессор Big Island (BI) общего назначения (GPGPU) основывается на 7-нм технологическом процессе производства и использует упаковку 2.5D CoWoS. На днях компания подтвердила, что производством чипов занимается тайваньская компания TSMC.
Китайская компания ещё раз напомнила, чего следует ожидать от продуктов на базе чипов Big Island. На изображении ниже показан пиковый уровень производительности в вычислениях с числами разных форматов.
По словам Tianshu Zhixin, Big Island сможет обеспечить «почти в два раза более высокий уровень производительности по сравнению с аналогичными решениями крупнейших мировых производителей». При этом китайская разработка обладает более низким уровнем энергопотребления и в то же время готова предложить более привлекательное соотношение цены к уровню производительности. В заявлении китайской компании также говорится, что «прогресс в разработке продукта и его потенциал коммерческого применения на 1-2 года опережают возможности отечественных аналогов».
Tianshu Zhixin поделилась изображениями первых продуктов на базе графических процессоров Big Island.
Информацию о точной дате старта продаж, а также о ценах на продукты на основе Big Island компания не сообщила.
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