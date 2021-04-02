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Xiaomi Black Shark 4 Pro стал самым производительным смартфоном марта по версии AnTuTu
23:07 02.04.2021 |
В марте 2021 года многие бренды, среди которых Nubia, ASUS, OPPO и Black Shark, представили новые высокопроизводительные смартфоны. В результате почти все лидеры февральского рейтинга AnTuTu покинули свежий топ-5. Новым лидером стал Black Shark 4 Pro.
Отметим, что тестирование всех смартфонов проводилось в AnTuTu 8, которую вскоре заменит AnTuTu 9. Как упоминалось ранее, первое место рейтинга занял BlackShark 4 Pro, который набрал 765 579 баллов. Стоит отметить, что первые три флагмана в рейтинге тестировались в модификациях с 12 Гбайт оперативной памяти и 256-Гбайт накопителями.
Следом за BlackShark 4 Pro идут OPPO Find X3 Pro и Nubia Red Magic 6 Pro. Они набрали 742 078 и 741 100 очков соответственно. Замыкают пятёрку лидеров ASUS ROG Phone 5 и Vivo X60 Pro+, с показателями в 729 300 и 726 216 баллов. В десятку самых производительных смартфонов также попали iQOO 7, Redmi K40 Pro, Xiaomi Mi 11, Meizu 18 и Meizu 18 Pro. Стоит отметить, что все устройства, которые вошли в топ-10, основаны на Qualcomm Snapdragon 888.
Любопытно, что в десятке самых производительных смартфонов среднего класса устройства на базе чипов Qualcomm отсутствуют. В этом сегменте лидерство делят процессоры HiSilicon Kirin и MediaTek Dimensity.
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