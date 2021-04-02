IBM установит в клинике США первый частный квантовый компьютер

IBM установит первый квантовый компьютер IBM Quantum System One для частного сектора в США. Он будет располагаться в главном кампусе Кливлендской клиники (Cleveland Clinic) в Огайо. Запуск квантового компьютера будет осуществлён в рамках 10-летнего партнёрства IBM и Cleveland Clinic по созданию совместного исследовательского центра с целью ускорения открытий в области здравоохранения и медико-биологических наук благодаря использованию высокопроизводительных вычислений в гибридном облаке, ИИ и квантовых вычислений.

Помимо локальной квантовой системы System One, Cleveland Clinic также будет иметь доступ через облако к компьютерному парку IBM, состоящему из более чем 20 квантовых систем. Новый центр Discovery Accelerator будет проводить исследования в области геномики, транскриптомики отдельных клеток, здоровья населения, клинических практик, а также разработки новых химических веществ и лекарств.

Квантовый компьютер System One был представлен компанией в 2019 году. Её самый мощный квантовый компьютер в настоящее время может содержать 65 кубитов. В этом году IBM планирует выпустить 127-кубитный процессор IBM Quantum Eagle. А к 2023 году она планирует представить свои первые квантовые системы на более чем 1000 кубитов, и Cleveland Clinic первой среди частных пользователей получит такую систему.