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Casio представила G-Shock GSW-H1000 — свои первые смарт-часы на базе Wear OS
15:38 01.04.2021 |
Компания Casio представила в продуктовом семействе G-Shock умные наручные часы GSW-H1000, рассчитанные на спортсменов и экстремалов. Гаджет поступит в продажу в середине следующего месяца.
Новинка стала первыми смарт-часами Casio под управлением операционной системы Wear OS. Пользователи смогут взаимодействовать с интеллектуальным помощником Google Assistant, а также загружать приложения из каталога Google Play.
Устройство оборудовано двухслойным дисплеем: это монохромная панель для постоянного отображения времени и полезной информации, а также цветной 1,32-дюймовый экран (320 × 300 пикселей) для демонстрации навигационных карт, показаний от сенсоров и пр.
Часы выполнены в корпусе повышенной прочности. Им не страшны погружения под воду на глубину до 200 метров. В боковой части располагаются физические кнопки управления.
В оснащение включён богатый набор датчиков: присутствуют сенсор частоты сердечных сокращений, приёмник GPS, барометр, альтиметр и пр. Предусмотрены различные спортивные режимы.
Часы G-Shock GSW-H1000 будут предлагаться в чёрном, синем и красном вариантах цветового исполнения по ориентировочной цене 700 долларов США.
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