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Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх
09:09 31.03.2021 |
Китайская полиция при участии компании Tencent провела крупнейшую в мире операцию, связанную с мошенническом в видеоиграх. Задержанная группа создавала и продавала читы для таких игр, как Overwatch и Call of Duty Mobile. Незаконный доход составил около 76 млн долларов.
Во время операции полиция конфисковала имущество на сумму 46 миллионов долларов, в том числе несколько дорогих автомобилей. Сайт, на котором продавались нелегальные подписки, назывался Chicken Drumstick. Его пользователи из сотен стран и регионов мира платили от 10 до 200 долларов в месяц. В городе Куньшань задержаны десять человек, связанных с этой преступной группировкой.
Подобная деятельность наносит сильный урон индустрии видеоигр. Tencent - одна из крупнейших игровых компаний в Китае, которая страдает от читеров. Ещё в 2019 году опрос показал, что около трети игроков используют читы. Несколько известный на весь мир игроков ушли из популярных игр из-за увеличения читерства. Так было с Викрамом Сингхом Барном (Vikram Singh Barn), известным под ником Vikkstar. У него более семи миллионов подписчиков на YouTube. Однако он прекратил играть в Warzone, заявив, что игра находится «в худшем состоянии за все время» из-за хакеров.
Один из наиболее распространенных читов - это использование так называемого «прицельного бота», системы, которая позволяет более точно стрелять по соперникам без необходимости прицеливания вручную. Другой популярный трюк - «wallhack», который позволяет пользователю видеть местоположение других игроков в игре и атаковать их через непрозрачные стены. Другие читы позволяют пользователям исцелять себя бесконечное количество раз.
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