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Xiaomi создала собственный процессор, акции компании взлетели
09:44 26.03.2021 |
Сегодня Xiaomi официально подтвердила, что у компании готов новый чип собственной разработки. Это вызвало восторг у поклонников, ожидающих выхода преемника однокристальной системы Surging S1, представленной в 2017 году.
Однако стоит отметить, что в этот раз речь не идёт об однокристальной системе. Источники отмечают, что это процессор обработки изображений (ISP). Современные однокристальные системы включают в себя CPU, GPU, ISP, NPU и другие блоки, которые отмечают за различные задачи.
Сообщается, что Xiaomi ISP будет независимым процессором, который будет отвечать за обработку данных с камеры. Он может обрабатывать информацию о цвете, освещении и другую информацию, собранную датчиком изображения и выдавать максимально качественное изображение в итоге.
Под влиянием этой новости в сочетании со слухами о том, что Xiaomi и Great Wall производят автомобили, гонконгские акции Xiaomi Group выросли почти на 8%.
Презентация процессора обработки изображений Xiaomi ожидается 29 марта.
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