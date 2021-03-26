Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Auto, производством автомобилей займется Great Wall

Компания Xiaomi зарегистрировала в местном патентном ведомстве новые торговые марки - Xiaomi Auto и Xiaomi Automobile. И хотя сама по себе регистрация ничего не означает, появление этих данных на волне слухов о старте работ над собственными электромобилями заставляет думать, что компания всерьез взялась за новое для себя направление.

Напомним, ровно неделю назад местные СМИ рапортовали о том, что работы над электромобилем Xiaomi стартуют в течение 1-2 месяцев (скорее всего, в апреле), а ответственным за проект назначен ветеран Xiaomi Ван Чуань (Wang Chuan), стоявший у истоков Xiaomi TV - самого прибыльного бизнеса после мобильных устройств. Ван Чуань уже якобы набирает персонал из числа работников автомобильной сферы Китая.

И вот теперь новые подробности. По данным отчета Reuters, на который ссылается китайский источник, Xiaomi ведет переговоры с Great Wall Motors по производству своего первого электромобиля. Причем переговоры эти либо находятся в завершающей фазе, либо уже завершены, так как о сотрудничестве будет объявлено уже на следующей неделе. Не исключено, что Xiaomi это сделает на большом анонсирующем мероприятии 29 марта.

На этой новости акции Xiaomi подросли на 6%. Ожидается, что электромобиль (или электромобили) Xiaomi будут ориентированы на массового пользователя - примерно как смартфоны. Это значит, что они окажутся дешевле тех же Tesla Model 3 и перспективной Model 2. То есть цена составит примерно 20 000 долларов. Great Wall активно консультирует Xiaomi по различным вопросам разработки автомобиля, чего не делала никогда и ни для кого.

У Great Wall есть собственный бренд электрических автомобилей - Ora. В 2019 году компания представила компактную модель R1 с запасом хода 350 км и ценой всего лишь 16 000 долларов. Не исключено, что наработки этой и других моделей Ora будут использоваться в авто Xiaomi, ценовые ориентиры тоже совпадают. В России сейчас Great Wall больше всего известна автомобилями под своим брендом Haval.