Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G

Компания Qualcomm сегодня официально представила свою вторую однокристальную систему для смартфонов с поддержкой 5G, выполненную с применением норм 5-нанометрового технологического процесса. Ею стала Snapdragon 780G 5G. Новинка сочетает в себе ряд возможностей Snapdragon 888, но при этом смартфоны на её базе будут доступнее. А первым, как ожидается, станет Mi 11 Lite 5G, уже сертифицированный в Китае и официально дебютирующий 29 марта.

Слухи практически не соврали, присваивая новинке имя Snapdragon 775G, но в этом году Qualcomm предпочитает восьмёрки в обозначении своих однокристальных систем. Новинка, в отличие от Snapdragon 888, не получила суперъядра Arm Cortex-X1, но зато в ней есть два высокопроизводительных ядра Cortex-A78 частотой 2,4 ГГц, и, помимо них, ещё шесть ядер Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. В качестве GPU используется Adreno 642 с функциями Snapdragon Elite Gaming, обновляемыми драйверами и поддержкой режима 10 bit HDR.

В конфигурацию SoC вошёл модем Snapdragon X53 с максимальной скоростью загрузки 3,3 Гбит/с и поддержкой диапазонов mmWave и Sub-6 GHz, а также режимов SA и NSA. Модуль FastConnect 6900 реализует беспроводную связь Wi-Fi 6 с максимальной скоростью загрузки 3,6 Гбит/с и Bluetooth 5.2. Wi-Fi 6E тоже заявлена, но будет далеко не во всех серийных моделях на Snapdragon 780G. Также платформа получила процессор изображения Spectra 570 ISP, обеспечивающий запись видео 4К с частотой 60 к/с и одновременную съёмку фото с трёх камер разрешением 28 Мп.

Qualcomm обещает готовые устройства на Snapdragon 780G во втором квартале текущего года, ну а первым, как уже было написано выше, станет Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Он поступит в продажу в апреле.