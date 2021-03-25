Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
16:54 25.03.2021 |
Компания Qualcomm сегодня официально представила свою вторую однокристальную систему для смартфонов с поддержкой 5G, выполненную с применением норм 5-нанометрового технологического процесса. Ею стала Snapdragon 780G 5G. Новинка сочетает в себе ряд возможностей Snapdragon 888, но при этом смартфоны на её базе будут доступнее. А первым, как ожидается, станет Mi 11 Lite 5G, уже сертифицированный в Китае и официально дебютирующий 29 марта.
Слухи практически не соврали, присваивая новинке имя Snapdragon 775G, но в этом году Qualcomm предпочитает восьмёрки в обозначении своих однокристальных систем. Новинка, в отличие от Snapdragon 888, не получила суперъядра Arm Cortex-X1, но зато в ней есть два высокопроизводительных ядра Cortex-A78 частотой 2,4 ГГц, и, помимо них, ещё шесть ядер Cortex-A55 частотой 1,8 ГГц. В качестве GPU используется Adreno 642 с функциями Snapdragon Elite Gaming, обновляемыми драйверами и поддержкой режима 10 bit HDR.
В конфигурацию SoC вошёл модем Snapdragon X53 с максимальной скоростью загрузки 3,3 Гбит/с и поддержкой диапазонов mmWave и Sub-6 GHz, а также режимов SA и NSA. Модуль FastConnect 6900 реализует беспроводную связь Wi-Fi 6 с максимальной скоростью загрузки 3,6 Гбит/с и Bluetooth 5.2. Wi-Fi 6E тоже заявлена, но будет далеко не во всех серийных моделях на Snapdragon 780G. Также платформа получила процессор изображения Spectra 570 ISP, обеспечивающий запись видео 4К с частотой 60 к/с и одновременную съёмку фото с трёх камер разрешением 28 Мп.
Qualcomm обещает готовые устройства на Snapdragon 780G во втором квартале текущего года, ну а первым, как уже было написано выше, станет Xiaomi Mi 11 Lite 5G. Он поступит в продажу в апреле.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн
|Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G
|Intel развернёт в Ирландии выпуск 7-нм изделий
|222 400 долларов за лист бумаги: продано рукописное заявление Стива Джобса о приёме на работу
Это интересно
|Qualcomm проектирует игровую приставку на Android, похожую на Nintendo Switch
|Пока видеокарты и домашние консоли слишком дороги и дефицитны. Портативная консоль One XPlayer готовится к выходу
|Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль
|В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин