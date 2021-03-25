Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 18:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Шведские учёные совершили прорыв в области «безмассовых» аккумуляторов
08:47 25.03.2021 |
Аккумуляторы в будущих электромобилях, смартфонах, электросамолётах и в других устройствах могут стать условно невесомыми не теряя свойств запасать энергию. В этом нет волшебства. Если аккумулятор сделать неотъемлемой частью корпуса или другой структурной детали конструкции, то его вес банально можно не учитывать. Такой подход избавит от использования в устройстве отдельного аккумулятора, что сделает изделие легче и меньше. И это не фантастика.
Ещё два года назад шведские учёные из Технологического университета Чалмерса сообщили о разработке структурного аккумулятора из композитного углеродного материала, корпус которого выдерживает такие физические нагрузки, которые бы уничтожили обычную литиевую батарею. Тогда это изобретение изданием Physics World было названо крупнейшим научным достижением года. А на днях стало известно, что за два года учёные смогли десятикратно улучшить совокупные характеристики своего аккумулятора.
Так, если разработка 2018 года характеризовалась модулем продольной упругости на уровне 25 ГПа, то новая батарея удерживает этот показатель на уровне 75 ГПа. Это означает, что по механической прочности структурный аккумулятор поднялся от среднего между свинцом и оловом до дюралюминия. Фактически из новой батарейки можно делать корпус самолёта, и этот корпус сам будет аккумулятором. Какой простор для конструкторов! А ведь это облегчение веса, которое можно конвертировать в скорость или в дальность передвижения.
Увы, проблемы со структурными шведскими аккумуляторами кроются в очень низкой плотности запасаемой энергии. Разработка 2018 года могла похвастаться плотностью всего 24 Вт·ч/кг. Но два года исследований смогли улучшить этот параметр до 75 Вт·ч/кг. Это примерно в четыре раза уступает возможностям современных массовых литиевых аккумуляторов, но ведь этот элемент не будет ничего весить в составе устройства. Почти ничего.
В «безмассовом» аккумуляторе из углепластика роль несущей (структурной) конструкции играют даже электроды и электролит. Точнее, электролитом пропитана стеклоткань, которая разделяет электроды и также укрепляет батарею. Катод такого аккумулятора изготовлен из углерода, а анод - из фольги из соединения лития и фосфата-железа.
В будущем учёные планируют сделать из углерода также анод, дополнительно повысив прочность аккумулятора. Также планируется сделать тоньше разделительное стекловолокно с пропиткой электролитом. Это дополнительно позволит увеличить рабочие токи и скорость заряда. Развиваться есть куда и это очень интересное направление.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ТОП-НОВОСТИ
|Курс доллара уверенно рос на межбанке 24 марта из-за выхода иностранцев из ОВГЗ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google дополнит голосового ассистента функцией хранения пользовательских данных
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн
|Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G
|Intel развернёт в Ирландии выпуск 7-нм изделий
|222 400 долларов за лист бумаги: продано рукописное заявление Стива Джобса о приёме на работу
Это интересно
|Qualcomm проектирует игровую приставку на Android, похожую на Nintendo Switch
|Пока видеокарты и домашние консоли слишком дороги и дефицитны. Портативная консоль One XPlayer готовится к выходу
|Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль
|В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8
|Илон Маск сообщил, что Tesla начала продавать электрокары за биткоин