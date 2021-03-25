Qualcomm проектирует игровую приставку на Android, похожую на Nintendo Switch

По данным ресурса AndroidPolice, ссылающегося на информированный источник, компания Qualcomm планирует выпустить портативную игровую приставку. По словам издания, они видели изображение прототипа новинки, но пока не могут его показать. Устройство работает на базе операционной системы Android и имеет схожие внешние черты с Nintendo Switch.

Игровая приставка от Qualcomm будет построена на процессоре серии Snapdragon, получит отстёгивающиеся контроллеры управления и выглядит, как толстый и массивный смартфон. Причина такого внешнего вида объяснима. Большой размер оставит больше возможностей для организации эффективной системы охлаждения и использования более производительного, но в то же время менее энергоэффективного процессора. Кроме того, компания задействует свободное пространство внутри консоли для большой батареи на 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge.

По данным источника, для создания игровых контроллеров для своей приставки Qualcomm сотрудничает с одним из ведущих разработчиков игровой периферии. Однако его имя компания не называется. Точные размеры самой приставки и её дисплея тоже пока неизвестны.

Сообщается, что портативную игровую приставку Qualcomm возможно будет подключать к телевизорам и мониторам. Правда пока непонятно, будет ли для этого выделен какой-то отдельный порт, например, mini-HDMI, или же эту функцию возьмёт на себя порт USB Type-C, которым консоль будет точно оснащена.

Для расширения доступного пространства под игры и приложения в консоли предусмотрят разъём с поддержкой карт SD. Консоль будет работать под управлением операционной системы Android 12 и получит специальный лаунчер с поддержкой всех приложений и сервисов Google Play Маркет. Производитель также хочет добавить поддержку Epic Games Store и разработать для своей приставки собственный магазин с цифровым контентом. Пока неясно, планирует ли компания сотрудничать с облачными игровыми платформами Google Stadia или NVIDIA GeForce Now.

В текущих планах Qualcomm - выпустить консоль в первом квартале 2022 года. Таким образом, игровая приставка, вероятнее всего, будет построена на базе нового, пока неанонсированного чипсета Snapdragon. Будет ли это какая-то специализированная версия процессора, неизвестно. Грядущей новинке также приписывают стандартный набор функций, присущий любому Android-устройству: поддержку Bluetooth, GPS, наличие акселерометров, а также двухзонного тактильного датчика. Сообщается о поддержке беспроводного стандарта связи 5G. Возможно, попутно будет доступна версия приставки только с поддержкой Wi-Fi.

Цена игровой приставки Qualcomm прогнозируется в районе $300. Однако что войдёт в эту стоимость, и о какой версии приставки идёт речь, не сообщается. Консоль планируют продавать непосредственно напрямую покупателям. Кроме того, компания может подключить к реализации американских сотовых операторов. Что касается объёмов производства, то игровая портативная консоль Qualcomm вряд ли составит прямую конкуренцию той же Nintendo Switch. Производитель не надеется на мгновенный коммерческий успех своей приставки. Компания, скорее, хочет вдохновить своим примером партнёров для того, чтобы те исследовали новые форм-факторы, поскольку граница между обычными мобильными устройствами и игровыми приставками всё больше размывается.

Ресурс AndroidPolice обратился за комментариями в саму Qualcomm, но там ответили, что обычно не комментируют слухи и предположения.