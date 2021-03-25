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Пока видеокарты и домашние консоли слишком дороги и дефицитны. Портативная консоль One XPlayer готовится к выходу
22:18 24.03.2021 |
В прошлом году на фоне пандемии COVID-19 игровая индустрия показала внушительный рост, и в этом году аналитики ожидают то же самое.
Поэтому неудивительно, что на рынке появляется всё больше портативных игровых устройств. К тому же выход производительных APU Ryzen 4000U и Ryzen 5000U, а также CPU Intel Tiger Lake позволил создавать менее компромиссные устройства.
Компания One Netbook, известная своими сверхкомпактными ноутбуками, представила One XPlayer - карманную игровую консоль с Windows. Пока анонс предварительный: информации мало, цен нет, но есть изображение и немного данных.
В основе устройства будет лежать CPU Tiger Lake, вероятно, с топовым iGPU G7. Также сторонние источники говорят об экране диагональю 8,4 дюйма разрешением 1920 х 1200 пикселей и аккумуляторе ёмкостью 60 Вт•ч. Контроллеры будут несъёмными.
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