Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль

Китайский гигант Tencent, известный тем, что имеет долю во многих крупных игровых издательствах по всему миру, судя по всему, готовится выйти на рынок игровых консолей.

Правда, не домашних, а портативных. Компания на днях получила патент PC Video Game Console, где описывается портативная игровая приставка классического для этого сегмента форм-фактора.

Название, а также одна из кнопок явно указывают на то, что работать устройство будет под управлением Windows. Можно отметить наличие всех необходимых элементов управления, включая триггеры, стереодинамиков, а также портов USB-C, USB и HDMI.

Тонкой консоль явно не будет, но это нормально для данного сегмента. О характеристиках пока данных нет, но выбор у Tencent не особо большой: либо CPU Tiger Lake с топовым графическим ядром G7, либо APU Ryzen 4000 или Ryzen 5000. Конечно, компания может выбрать что-то иное, но на сегодняшний день вышеперечисленные варианты выглядят наиболее оптимальными, да и почти все новые консоли с Windows основаны именно на таких процессорах.

Конечно, наличие патента ещё ни о чём не говорит, но, во-первых, Tencent очень активно растёт на игровом рынке, а во-вторых, дизайн в данном случае не схематичен, а прорисован во всех мелких деталях.