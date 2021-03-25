Финансовые новости
- |
- 25.03.21
- |
- 02:20
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль
22:10 24.03.2021 |
Китайский гигант Tencent, известный тем, что имеет долю во многих крупных игровых издательствах по всему миру, судя по всему, готовится выйти на рынок игровых консолей.
Правда, не домашних, а портативных. Компания на днях получила патент PC Video Game Console, где описывается портативная игровая приставка классического для этого сегмента форм-фактора.
Название, а также одна из кнопок явно указывают на то, что работать устройство будет под управлением Windows. Можно отметить наличие всех необходимых элементов управления, включая триггеры, стереодинамиков, а также портов USB-C, USB и HDMI.
Тонкой консоль явно не будет, но это нормально для данного сегмента. О характеристиках пока данных нет, но выбор у Tencent не особо большой: либо CPU Tiger Lake с топовым графическим ядром G7, либо APU Ryzen 4000 или Ryzen 5000. Конечно, компания может выбрать что-то иное, но на сегодняшний день вышеперечисленные варианты выглядят наиболее оптимальными, да и почти все новые консоли с Windows основаны именно на таких процессорах.
Конечно, наличие патента ещё ни о чём не говорит, но, во-первых, Tencent очень активно растёт на игровом рынке, а во-вторых, дизайн в данном случае не схематичен, а прорисован во всех мелких деталях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Новый план Зеленского. Как президент будет снимать мэров на местных референдумах
|Rozetka и Monobank поспорили о комиссиях
|Святые против святейших. Почему развалился «Голос»
|Перераспределение национальных богатств: Что не так с идеей «экономических паспортов» для еще не рожденных украинцев
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Qualcomm проектирует игровую приставку на Android, похожую на Nintendo Switch
|Пока видеокарты и домашние консоли слишком дороги и дефицитны. Портативная консоль One XPlayer готовится к выходу
|Ещё одна «Nintendo Switch с Windows». Tencent готовит портативную игровую консоль
|В Индии обнаружен коронавирус - двойной мутант. Насколько это опасно?
|Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей
|Kia представила большой полноприводный седан K8
Это интересно
|Intel построит две новые фабрики и станет контрактным производителем полупроводников
|Почему вам не страшен коронавирус, если вы простужены
|Вышел смартфон OnePlus 9R: Snapdragon 870, 120-Гц AMOLED, четыре камеры, 65-Вт зарядка и цена $550
|Snapdragon 888, 120 Гц, 4500 мА·ч и 65 Вт. Представлены OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro — первые в мире смартфоны с камерой Hasselblad
|В США будет запущена опытная установка по скоростной добыче сверхчистого лития
|В США открыли бесплатный доступ к квантовому компьютеру на ионных ловушках
|Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE