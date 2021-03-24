Когда Clubhouse выйдет на Android? Создатели ответили на вопрос миллионов потенциальных пользователей

Приложение Clubhouse становится всё популярнее с каждым днём, но оно до сих пор доступно лишь на iOS. Ещё в феврале разработчики обещали скорый выпуск версии для Android, однако всем желающим придётся подождать ещё.

Соучредитель Clubhouse Пол Дэвисон (Paul Davison) на очередном мероприятии отметил, что компания очень усердно работала над версией для Android, но им всё ещё требуется несколько месяцев. В качестве ориентира Дэвисон указал конец весны или начало лета текущего года.

Кроме того, создатели Clubhouse не спешат повышать темпы экспансии ещё и потому, что это может нарушить всю сложившуюся экосистему. На платформу приходит всё больше людей, общающихся на языках, отличных от английского, что затрудняет поиск интересных комнат. Поэтому разработчики приложения собираются улучшить алгоритмы, доработать ленту активности и дать пользователям новые инструменты для настройки.

Учитывая, что от системы приглашений в Clubhouse тоже хотят отказаться в ближайшие месяцы, платформа в скором времени явно сильно изменится, и не факт, что это не скажется негативно на её популярности.

А пока платформа Clubhouse недоступна всем желающим, конкуренты не дремлют и добавляют в свои продукты похожую функциональность.