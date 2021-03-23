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Управляемые ИИ самолеты F-16 прошли испытания в виртуальных боях ACE
16:58 23.03.2021 |
Испытания прошли в рамках программы Air Combat Evolution, направленной на изучение возможности ИИ автоматизировать различные аспекты воздушного боя.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) испытало нейросетевые алгоритмы виртуальным воздушным боем. Испытания были частью Фазы 1 программы Air Combat Evolution (ACE) DARPA, направленной на изучение помощи ИИ и машинного обучения в автоматизации различных аспектов воздушного боя.
Новый этап испытаний ИИ Scrimmage 1 проводился в Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса и включал демонстрацию моделирования столкновений «двое против одного» с двумя дружественными самолетами F-16 Fighting Falcon против скрытого вражеского самолета F-16 Fighting Falcon.
Финальной задачей программы ACE является создание «умной» системы для боевых беспилотников, которые будут прикрывать пилотируемые человеком истребители. Предположительно, новая система ИИ сможет проводить воздушный бой быстрее и эффективнее человека, снижая нагрузку на летчика и предоставляя ему время для принятия тактических решений.
DARPA планирует до конца 2021 года провести испытания нейросетевых алгоритмов на небольших беспилотниках. Ими ИИ уже будет управлять без вмешательства человека. В 2023-2024 годах планируется провести испытания учебного самолета L-39, полностью управляемого системой ИИ. Тогда же будут проведены испытания такого самолета воздушным боем.
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