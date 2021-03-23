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Google, Microsoft и другие разработчики объединились, чтобы устранить проблемы отображения сайтов в браузерах
15:50 23.03.2021 |
Microsoft, Google и ряд других разработчиков ПО создали рабочую группу для решения проблем совместимости сайтов с различными браузерами. Об этом сообщается в блоге Microsoft. Объединение получило название #Compat2021.
Группа стремится к закреплённому позиционированию элементов, чтобы те одинаково отображались во всех браузерах. Для этой же цели предлагается использовать постоянное соотношение ширины и высоты, чтобы анимация и 3D-эффекты выглядели одинаково.
Участники группы уже выявили пять ключевых задач для универсальной работы браузеров. Например, одной из самых распространённых проблем является использование свойства CSS Flexbox, из-за которого браузеры по разному растягивают изображения на сайтах. Также они улучшат использование других элементов CSS - CSS Grid, CSS position: sticky, CSS aspect-ratio property и CSS transforms.
Google и Microsoft сосредоточатся на совершенствовании платформы Chromium, на которой работают Chrome и Edge. Отслеживать работу проекта #Compat2021 можно на специальной доске.
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