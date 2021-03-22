LG Electronics склоняется к ликвидации мобильного бизнеса

Первоначально считалось, что LG Electronics определит судьбу своего убыточного мобильного подразделения к концу января, но на носу апрель, а никаких официальных заявлений на этот счёт до сих пор не сделано. Теперь корейские СМИ сообщают, что компания предпочтёт ликвидировать производство смартфонов, а не продавать его новым владельцам.

Данную информацию, как сообщает Bloomberg, распространило южнокорейское издание DongA Ilbo со ссылкой на собственные осведомлённые источники. Переговоры о продаже убыточного подразделения велись с вьетнамским конгломератом Vingroup и европейским автопроизводителем Volkswagen AG, но они не увенчались успехом. С 2015 года убытки профильного бизнеса LG превысили $4,5 млрд, и теперь руководство компании не видит иного выхода, кроме как ликвидировать его.

По данным корейских источников, LG приостановила работы по выводу на рынок всех новых смартфонов, дебют которых был запланирован на первое полугодие. Сотрудники LG Electronics должны быть ознакомлены с решением руководства по поводу судьбы мобильного бизнеса к началу апреля, как уточняет DongA Ilbo.