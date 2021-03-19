Facebook представила умный браслет, который сможет управлять предстоящими очками дополненной реальности

Этот умный браслет может использовать датчики для преобразования сигналов нервов, которые проходят через запястье к ладони, в цифровые команды. Их можно использовать для управления функциями устройства.и интерпретации сложных движений рук. Таким образом, это позволит пользователю взаимодействовать с виртуальным миром, проецируемым через очки, с помощью движений кистей и пальцев.



Браво, Марк Цукерберг! Представлен уникальный контроллер для устройств виртуальной и дополненной реальности

В конечном итоге Facebook надеется, что эта технология позволит владельцу перемещаться или манипулировать, охватывая виртуальные объекты в реальном мире, а также вводить текст на виртуальной клавиатуре. Директор по технологиям Facebook Майк Шрепфер сказал: «Одна из самых сложных проблем в области дополненной реальности - это ввод данных. От перфокарт до клавиатур, мышей и сенсорных экранов... всё определяется тем, как люди с ними взаимодействуют».

На протяжении многих лет Facebook разрабатывает свою первую пару умных очков. Глава компании Марк Цукерберг считает, что в конечном итоге умные очки будут у всех. По имеющимся данным, Facebook выпустит первые очки дополненной реальности в конце этого года.

Многие производители выпустили умные браслеты и часы, которые используются для отслеживания состояния здоровья пользователя и получения уведомлений со смартфона. Однако Facebook - первая крупная технологическая компания, предложившая использовать смарт-браслеты в качестве системы ввода данный в виртуальной и дополненной реальности.

"Машинное обучение позволит этой технологии адаптироваться к каждому пользователю, отслеживая его поведение. Таким образом, она будет лучше предсказывать в будущем, что они хотят cделать. Эта система может понять ваше местоположение и некоторую информацию о ключевых объектах", - Таня Джонкер, научный руководитель исследовательской группы Reality Labs Facebook.