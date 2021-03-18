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Sony показала VR-контроллеры для PlayStation 5 с тактильной связью и адаптивными триггерами
16:59 18.03.2021 |
Компания Sony представила новые VR-контроллеры для PlayStation 5. Об этом пишет Glitched. Устройства получили шарообразную форму, адаптивные триггеры и тактильную обратную связь.
Компания утверждает, что выбранный дизайн обусловлен многолетними исследованиями различного оборудования. Разработчики попытались адаптировать устройство для всех, протестировав его в нескольких демографических группах с разными размерами рук.
Нововведения в VR-контроллерах для PS5:
* Адаптивные триггеры. Устройства используют ту же технологию, что и в DualSense (курки R2 и L2). Нововведение призвано подарить новый опыт игры при статических нагрузках, например натягивании лука;
* Датчики прикосновений. Контроллеры обнаруживают прикосновения большого и указательного пальцев. Компания утверждает, что это позволит совершать более естественные движения во время игры;
* Осязаемая обратная связь. Разработчики обещают пользователям более эффектные и детальные ощущения при использовании контроллеров. Они будут передавать больше информации о виртуальном мире, например от путешествий по каменистой пустыне или драки;
* Отслеживание. Гарнитура сможет отслеживать положение контроллеров через специальный датчик.
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