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Мобильная GeForce RTX 3050 Ti получила 2560 ядер CUDA и 4 Гбайт видеопамяти
11:59 18.03.2021 |
Существование мобильной GeForce RTX 3050 Ti уже подтвердила компания ASUS, отметив её среди доступных вариантов графических ускорителей для своего игрового ноутбука TUF Dash F15. Однако на тот момент производитель не сообщил технические характеристики этой видеокарты. Новая утечка раскрыла больше подробностей о новом мобильном GPU.
Информация о мобильной GeForce RTX 3050 Ti появилась в базе данных синтетического теста Geekbench. Графический ускоритель отметился в составе лэптопа Samsung 760XDA на базе Intel Core i7-11800H. Там же оказались опубликованы результаты быстродействия GeForce RTX 3050 Ti в тесте OpenCL. Последний хоть и не является идеальным показателем игровой производительности, но на данный момент - это всё, что есть об этой видеокарте.
По данным Geekbench, в составе GPU GeForce RTX 3050 Ti используются 20 вычислительных блоков (потоковых мультипроцессоров, SM). Каждый из них содержит 128 ядер CUDA. Таким образом их общее количество составляет 2560 штук. Также стало известно, что в составе обычной GeForce RTX 3050 используются 16 SM-блоков или 2048 ядер CUDA.
Обе карты предположительно будут построены на базе GPU Ampere GA107. Весьма вероятно, что вариант чипа, использующийся в GeForce RTX 3050 Ti, является его полноценной версией. Пока непонятно, планирует ли NVIDIA использовать те же GPU для десктопных вариантов GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3050 Ti. Обеим мобильным картам выделено всего по 4 Гбайт видеопамяти. Весьма вероятно, это память стандарта GDDR6 и она имеет 128-битную шину. В тесте Geekbench V5 OpenCL мобильная GeForce RTX 3050 Ti показала средний результат в 60 479 баллов.
Таким образом, по уровню производительности новинка оказалась чуть быстрее, чем мобильная GeForce RTX 2060 Max-Q. Кроме того, при таком результате GeForce RTX 3050 Ti примерно на 15 % быстрее, чем обычная мобильная GeForce RTX 3050 без суффикса Ti.
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