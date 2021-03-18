Alibaba перестал быть крупнейшим китайским онлайн-ретейлером — его потеснил Pinduoduo

Основанный в 2015 году китайский онлайн-ретейлер Pinduoduo в 2020 году опередил гиганта электронной коммерции Alibaba. Согласно данным, объявленным Pinduoduo в ходе отчёта за четвёртый квартал, у него было в прошлом году 788,4 млн активных покупателей, в то время как у Alibaba за данный период этот показатель составил 779 млн человек.

Квартальная выручка Pinduoduo выросла на 146 % благодаря онлайн-покупкам на сумму 26,55 млрд юаней ($4,08 млрд), что выше прогноза опрошенных Refinitiv аналитиков, равного 19,22 млрд юаней. Вместе с тем компания по-прежнему работает с убытками, хотя они и сократились с 1,75 млрд до 1,38 млрд юаней в предыдущем году.

На онлайн-площадке Pinduoduo можно приобрести широкий спектр товаров, включая продукты питания, напитки, одежду, обувь, товары для ухода за детьми, технику, мебель, бытовые товары, косметику и т. д. Одна из особенностей Pinduoduo - возможность получить скидку за совместные закупки. То есть, чем больше ты привлечёшь друзей для покупки товаров, тем дешевле они тебе обойдутся. Можно наблюдать в режиме реального времени как падает цена на товар по мере того как к групповой покупке добавляются привлечённые тобой пользователи.

Изначально Pinduoduo сделала ставку на набирающие популярность смартфоны, а не компьютеры, что обеспечило доступ к более широкой аудитории. Ещё одним элементом успеха стало использование для продаж мессенджера и социальной сети WeChat, предоставляющей широкие возможности для шоппинга. Примерно 80 % её пользователей используют соцсеть для совершения покупок.

И ещё, что также важно, Pinduoduo внесла в процесс покупок элемент игры. Например, здесь запущена игра по выращиванию виртуального дерева Duo Duo Orchard, рост которого обеспечивается благодаря участию в онлайн-играх или совершению покупок, а также просмотру товаров или привлечению к покупке друзей. Клиенту, вырастившему дерево, дарят ящик манго или других плодов с бесплатной доставкой на дом.

Комиссия Pinduoduo минимальна, но инвесторы активно вкладывают в неё деньги, поскольку компания растёт стремительными темпами. После проведения IPO на бирже NASDAQ в июле 2018 года её акции прибавили в стоимости более 550 %.