Китайские кибершпионы похищают данные о 5G по всему миру

Китайские киберпреступники с прошлой осени начали атаковать телекоммуникационные компании в Азии, Европе и США с целью кражи информации о 5G.

Как сообщили специалисты компании McAfee, кибершпионы пытаются обманом заманить сотрудников телекоммуникационной компании на вредоносный сайт, замаскированный под страницу с вакансиями в компании Huawei. Фишинговый сайт просит пользователей установить обновление программного обеспечения Flash, размещенное на вредоносном сайте. Вредоносный файл загружает и устанавливает бэкдор на .NET, который будет связываться с удаленной инфраструктурой злоумышленников через маяк Cobalt Strike.

По словам экспертов, с помощью фишинговых атак кибершпионы пытаются закрепиться во внутренних сетях телекоммуникационных компаний. Специалисты зафиксировали атаки против телекоммуникационных компаний в Юго-Восточной Азии, Европе и США, однако группировка также проявляет «большой интерес к телекоммуникационным компаниям в Германии, Вьетнаме и Индии».

Использованные в данной кампании методы, тактики и процедуры специалисты связали с китайскими группировками Red Delta и Mustang Panda. Хотя эксперты предполагают, что Red Delta и Mustang Panda могут быть одной и той же группировкой, в настоящее время у них нет дополнительных свидетельств.

«Мы предполагаем, что мотивация этой конкретной кампании связана с запретом китайских технологий при глобальном развертывании 5G», - отметили специалисты.

Некоторые страны, на которые нацелена группа Mustang Panda, уже сделали публичные заявления о своем намерении запретить или ограничить участие Huawei в развертывании национальных сетей 5G, например, США, Испания и Италия. Однако атаки наблюдались и в странах, где Huawei уже подписала аналогичные контракты.