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В главном браузере Microsoft появился детский режим
12:55 17.03.2021 |
Компания Microsoft выпустила свежую бета-версии браузера Edge. В версии Microsoft Edge 90 есть значительное новшество - в браузере появился детский режим.
Microsoft Edge 90 Beta предлагает своего рода «песочницу», предназначенную для возрастных групп от 5 до 8 лет и от 9 до 12 лет.
В этом режиме используется безопасный поиск Bing SafeSearch, заранее заданный «белый» список разрешённого контента, который может быть настроен.
В Kids Mode предусмотрены ориентированные на детей статьи, настраиваемые темы браузера, усиленные настройки безопасности для предотвращения слежки, отсутствует реклама.
Также детский режим не требует создания отдельной учётной записи Microsoft для ребёнка.
Среди других новшеств Microsoft Edge 90 Beta - более простое управление «Коллекциями», улучшения для работы с PDF, и так далее.
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