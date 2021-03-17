Google снизит комиссию за продажи в Play Маркет до 15 % для большинства разработчиков

Google сократит 30-процентную комиссию с каждой цифровой покупки в Google Play в два раза для всех разработчиков Android-приложений, зарабатывающих менее $1 миллиона в год с 1 июля этого года. Это означает, что 99 % разработчиков, продающих свои приложения через Google Play, теперь будут отдавать поисковому гиганту вдвое меньше комиссионных.

Стоит отметить, что, в отличии от аналогичного правила, принятого Apple в прошлом году, превышение суммы заработка в $1 миллион не влечёт за собой отмену льготы. За первый заработанный за год миллион разработчики всё равно заплатят лишь 15 % сбора, однако все продажи свыше этой суммы будут облагаться привычной 30-процентной комиссией. Таким образом, льготы по новой программе Google получат не только начинающие разработчики, но и многомиллиардные корпорации.

Google взимает 30-процентную комиссию с любых покупок в Play Маркет ещё с того момента, как магазин впервые был запущен под названием Android Market. Изначально компания заявляла, что ничего на этом не зарабатывает, а все комиссионные идут на оплату услуг операторов связи и платёжных систем. Единственным исключением стало принятое в 2018 году правило, согласно которому продукты, распространяемые по подписке, облагались 15-процентным сбором, если пользователи оформляли подписку на целый год.

Сообщается, что всего около 3 процентов разработчиков Android-приложений распространяют свои приложения на платной основе, и всего 1 процент из них зарабатывает более $1 миллиона в год. Нововведение может сыграть на руку Google, учитывая, что к политике магазинов приложений Play Макет и конкурирующего Apple App Store приковано внимание общественности и регуляторов после удаления из них популярной игры Fortnite от разработчика Epic Games.