Финансовые новости
- |
- 17.03.21
- |
- 11:07
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Пользователи Tinder смогут узнать больше о прошлом потенциальных партнёров
08:57 17.03.2021 |
Компания Match Group, являющаяся владельцем сервиса знакомств Tinder, объявила об инвестициях в Garbo. Это некоммерческая организация, которая занимается проверкой биографических данных людей в целях борьбы с «гендерным насилием». Благодаря этому пользователи Tinder и других приложений компании в будущем смогут проверить биографические данные своих потенциальных партнёров ещё до встречи с ними.
Организация Garbo собирает данные о насильственных преступлениях, судебных приговорах, связанных с такими преступлениями, и др. На сайте организации также сказано, что Garbo принимает «полицейские отчёты, судебные постановления и другие правовые документы», в которых сообщается о злоупотреблениях, домогательствах и других преступлениях насильственного характера. При этом сервис не намерен раскрывать данные, связанные с нарушениями ПДД, а также хранением и употреблением наркотиков, поскольку такие правонарушения не могут достоверно предсказать «гендерное насилие», предотвращение которого является первостепенной задачей Garbo.
Упомянутая функция не будет бесплатной, но о том, как именно она будет реализована, пока неизвестно. Согласно имеющимся данным, возможность проверки криминального прошлого потенциальных партнёров в Tinder будет доступна пользователям из США, но не исключено, что в будущем такая функция появится и на других рынках. Тестирование новой функции начнётся в ближайшее время, в нём будут задействованы пользователи сервиса из США. В дальнейшем аналогичный инструмент появится в других сервисах Match Group, таких как OkCupid, Hinge и Match.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Скандальная статистика: Как Россия оказалась в ТОП-3 импортеров украинского оружия
|Как будет развиваться роман «ЕС» со «Свободой» после решения Маруси Зверобой
|Доллар подорожал на межбанке 18 марта из-за иностранцев, выводящих капиталы из украинских ОВГЗ
|Процесс смены руководителя Антикоррупционного бюро запущен
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google снизит комиссию за продажи в Play Маркет до 15 % для большинства разработчиков
|Пользователи Tinder смогут узнать больше о прошлом потенциальных партнёров
|Восьмиядерный мобильный Core i7-11800H оказался на 15 % быстрее предшественника и смог догнать Ryzen 7 5800H
|Ядер меньше - цена выше. Представлены процессоры Intel Core 11 поколения на обновленной впервые за пять лет архитектуре
|Англия потратит €3 млрд на электрические и водородные автобусы
|Kia рассказала о дизайне будущих автомобилей на примере электрокара EV6
|Евросоюз возбудил крупное расследование в отношении рекламной политики Google
Это интересно
|Telegram привлек $1 млрд через облигации
|Женщина использовала Deepfake, чтобы избавиться от соперниц своей дочери по группе поддержки
|Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый отчёт о выявленных за последний год поддельных телефонах
|США потратят $150 млн на кибербезопасность Microsoft
|Натрийионные аккумуляторы готовы бросить вызов литийионным батареям
|Toyota представила особую Supra. Таких выпустят всего 90 штук
|BMW полностью переведет автомобили Mini на электродвигатели к 2030 году