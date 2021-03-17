Пользователи Tinder смогут узнать больше о прошлом потенциальных партнёров

Компания Match Group, являющаяся владельцем сервиса знакомств Tinder, объявила об инвестициях в Garbo. Это некоммерческая организация, которая занимается проверкой биографических данных людей в целях борьбы с «гендерным насилием». Благодаря этому пользователи Tinder и других приложений компании в будущем смогут проверить биографические данные своих потенциальных партнёров ещё до встречи с ними.

Организация Garbo собирает данные о насильственных преступлениях, судебных приговорах, связанных с такими преступлениями, и др. На сайте организации также сказано, что Garbo принимает «полицейские отчёты, судебные постановления и другие правовые документы», в которых сообщается о злоупотреблениях, домогательствах и других преступлениях насильственного характера. При этом сервис не намерен раскрывать данные, связанные с нарушениями ПДД, а также хранением и употреблением наркотиков, поскольку такие правонарушения не могут достоверно предсказать «гендерное насилие», предотвращение которого является первостепенной задачей Garbo.

Упомянутая функция не будет бесплатной, но о том, как именно она будет реализована, пока неизвестно. Согласно имеющимся данным, возможность проверки криминального прошлого потенциальных партнёров в Tinder будет доступна пользователям из США, но не исключено, что в будущем такая функция появится и на других рынках. Тестирование новой функции начнётся в ближайшее время, в нём будут задействованы пользователи сервиса из США. В дальнейшем аналогичный инструмент появится в других сервисах Match Group, таких как OkCupid, Hinge и Match.