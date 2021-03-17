Восьмиядерный мобильный Core i7-11800H оказался на 15 % быстрее предшественника и смог догнать Ryzen 7 5800H

В базе данных синтетического бенчмарка Geekbench 5 появились результаты тестирования производительности процессора Core i7-11800H, относящегося к грядущей серии мобильных Tiger Lake-H с повышенным до 45 Вт уровнем TDP. Ожидается, что данный чип, оснащённый восемью ядрами и 16 потоками, станет прямым конкурентом AMD Ryzen 7 5800H.

Как и у ранее представленных мобильных Tiger Lake-H35 для тонких игровых ноутбуков в составе более высокопроизводительных восьмиядерных моделей используются новейшие ядра Willow Cove. Они построены на 10-нм техпроцессе SuperFin.

В базе Geekbench 5 появилось сразу два результата тестирования Core i7-11800H. Весьма вероятно, что тест проводился на одной и той же системе несколько раз для получения более точного усреднённого результата. В одноядерном тесте процессор в среднем набирает 1474 балла, а в многоядерном - 8116 очков. Это делает Core i7-11800H примерно на 15 % быстрее своего предшественника, Core i7-10875H. Получается, что у представителя нового поколения получилось добиться действительно значительного прироста производительности.

Однако при сравнении Core i7-11800H и Ryzen 7 5800H в том же тесте разница между процессорами составляет всего 2 %, что можно списать на погрешность. В то же время эта новость свидетельствует в пользу того, что Intel удалось догнать AMD в сегменте мобильных процессоров.