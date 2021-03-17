Ядер меньше - цена выше. Представлены процессоры Intel Core 11 поколения на обновленной впервые за пять лет архитектуре

Вчера AMD официально представила свои новые серверные процессоры Epyc 7003, а сегодня уже настал черед Intel: «синие» наконец-то официально представили свои процессоры Core 11 поколения для настольных компьютеров, известные также как Rocket Lake-S. Считайте это чистым совпадением, но Intel указывает точно такой же прирост IPC относительно предшественников, что и AMD вчера, - 19%.

Для обычных пользователей есть много хороших новостей и одна плохая. Но начнём с хороших. Помимо повышения IPC на 19%, повысилась производительность встроенных графических процессоров - до 50% (в Rocket Lake-S используются GPU на архитектуре Intel Xe). Новинки обеспечивают прирост производительности в задачах глубокого обучения (deep learning) за счёт фирменного инструмента Intel, Deep Learning Boost, и поддержки инструкций Vector Neural Network.

Но домашним пользователям будет гораздо интереснее то, что Rocket Lake-S поддерживают оперативную память DDR4-3200 МГц и 20 линий интерфейса PCIe 4.0. Да-да, теперь видеокарту и быстрый SSD можно подключать напрямую к соответствующему контроллеру процессора, минуя чипсет. Тем самым повышается скорость работы как минимум твердотельного накопителя. Также реализована поддержка технологии Resizable BAR, HDMI 2.0, Thunderbolt 4 (а равно и USB 3.2 Gen 2x2 с пропускной способностью 20 Гбит/с) и Wi-Fi 6E.

Новые процессоры быстрее прежних в играх. Так, Core i9-11900K обходит Core i9-10900K в таких играх, как Gears 5, Grid 2019, Microsoft Flight Simulator и Total War: Three Kingdoms на 8-14%. По официальным данным, в этих же играх Core i9-11900K быстрее Ryzen 9 5900X, но его превосходство уже чуть меньше - 3-11%.

В семействе Rocket Lake-S на данный момент 19 моделей с TDP от 35 до 125 Вт, 6-8 ядрами и частотой до 5,3 ГГц. Их характеристики выглядят следующим образом.

А теперь пришел черед плохой новости: CPU подорожали. Не все модели и не сильно, но, например, в случае флагмана Core i9-11900K разница с предшественником составляет 51 доллар. И это при том, что Core i9-10900K - десятиядерный и работает на такой же высокой частоте. В то же время нельзя не отметить, что стоимость моделей линейки Core i5 не изменилась.

Rocket Lake-S рассчитаны на работу с материнскими платами на чипсетах серии 500, но они также обратно совместимы с нынешними системными платами на чипсетах 400-й серии.