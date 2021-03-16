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Евросоюз возбудил крупное расследование в отношении рекламной политики Google
12:06 16.03.2021 |
Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager) заявила, что Google столкнулась с очень крупным расследованием относительно своего рекламного бизнеса. Новый фронт в десятилетней антимонопольной войне открыт.
«Технологии действительно имеют для нас высокий приоритет, учитывая, как много привычного изменилось за последние 12 месяцев», - сказала госпожа Вестагер в пятницу на онлайн-мероприятии Eurocommerce, организованном Ассоциацией европейских розничных продавцов, имея в виду последствия введённого карантина. Она пообещала использовать все антимонопольные инструменты Европейской комиссии, чтобы добиться справедливости на рынке.
«Рекламная экосистема Google» стала одним из серии технологических расследований, которые она назвала. Также были упомянуты расследование работы магазина приложений и системы платежей корпорации Apple, управления данными и торговой площадкой Facebook, а также расследование против Amazon, посвящённое тому, как контроль данных продавцов может позволять компании значительно сокращать свои риски розничной торговли.
В январе регуляторы собрали информацию по практикам Google в отношении цепочек наращения стоимости рекламных технологий, опросив европейских издателей и рекламные фирмы. ЕС ведёт изучение практик Google по работе с данными с 2019 года и теперь расширила рамки, чтобы проанализировать планы Google по прекращению использования файлов Cookie - эти действия оказались в числе жалоб издателей и теперь находятся под наблюдением антимонопольных органов Великобритании.
Маргрет Вестагер ранее говорила, что проявляет интерес к рекламному бизнесу Google, стараясь полностью понять его и помочь людям, которые недовольны его функционированием. В январе она сказала, что не знает, откроют ли контролирующие органы официальное расследование для более тщательного изучения проблемы.
Этому датскому политику уже удалось оштрафовать Google более чем на €9 млрд по итогам трёх предыдущих крупных антимонопольных расследований, обнаруживших, что компания преступила закон в организации работы своих торговых служб, операционной системы Android и рекламного бизнеса. Регуляторы также изучали сервисы Google в области путешествий и картографического поиска.
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