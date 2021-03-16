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Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый отчёт о выявленных за последний год поддельных телефонах
08:55 16.03.2021 |
Большой проблемой стали подделки под именитые модели с заявленной поддержкой 5G, которой на практике у них нет.
В большинстве своём эти смартфоны оснащаются однокристальными системами MeidiaTek Helio P23, MT6735, MT6737 и другими недорогими SoC. Они будут отображать только логотип 5G на экране загрузки, но никакой поддержки сетей нового поколения у этих моделей нет.
С марта 2020 года по февраль 2021 года команда AnTuTu выявила поддельные устройства 572 303 раза, что составило примерно 4,24% от общего числа проверок. Компанией, чьи смартфоны подделывают чаще всего, является Samsung (на неё пришлось 34% подделок). Второе место занимает Apple с результатом 13%.
Третье место занимает компания Huawei, смартфоны которой подделывают в 8% случаях, зафиксированных AnTuTu. Четвёртое место с результатом 7% занимает Xiaomi. Далее идут Honor, Oppo, Gionee, Vivo и Asus.
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