Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала новый отчёт о выявленных за последний год поддельных телефонах

Большой проблемой стали подделки под именитые модели с заявленной поддержкой 5G, которой на практике у них нет.

В большинстве своём эти смартфоны оснащаются однокристальными системами MeidiaTek Helio P23, MT6735, MT6737 и другими недорогими SoC. Они будут отображать только логотип 5G на экране загрузки, но никакой поддержки сетей нового поколения у этих моделей нет.

С марта 2020 года по февраль 2021 года команда AnTuTu выявила поддельные устройства 572 303 раза, что составило примерно 4,24% от общего числа проверок. Компанией, чьи смартфоны подделывают чаще всего, является Samsung (на неё пришлось 34% подделок). Второе место занимает Apple с результатом 13%.

Третье место занимает компания Huawei, смартфоны которой подделывают в 8% случаях, зафиксированных AnTuTu. Четвёртое место с результатом 7% занимает Xiaomi. Далее идут Honor, Oppo, Gionee, Vivo и Asus.