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Натрийионные аккумуляторы готовы бросить вызов литийионным батареям
17:55 15.03.2021 |
Сегодня литийионные аккумуляторы господствуют на рынке эффективных систем хранения энергии, но новейшие натрийионные батареи уже готовы вытеснять их в центрах обработки данных, в сфере телекоммуникации, а также в домашних и энергетических системах резервного питания.
Натрийионные аккумуляторы обещают быть дешевле, безопаснее и экологичнее литийионных. Они не содержат опасных для здоровья человека металлов и веществ ни в катодах, ни в электролите, а запасов натрия в земной коре в тысячи раз больше, чем лития. Единственное, в чём натрийионные аккумуляторы уступают литиевым - это примерно в два раза меньшая удельная плотность хранения энергии.
Так, если коммерческие литийсодержащие аккумуляторы в среднем могут хранить 285 Вт·ч/кг, то перспективные натрийионные аккумуляторы обещают до 140 Вт·ч/кг. Но это лишь означает, что натрийионные аккумуляторы невыгодны в небольших устройствах типа смартфонов, тогда как для источников резервного питания это не критично. Для больших систем важно то, что стоимость натрийионных аккумуляторов будет на 10-20 % меньше, чем литийионных, и со временем эта разница будет только увеличиваться.
Сегодня к экспансии на рынке аккумуляторов готовы как минимум два производителя натрийионных аккумуляторов - это американская компания Natron Energy и британская Faradion. Компания Natron Energy уже поставляет натрийионные аккумуляторы в ограниченных партиях, а её заслуги, к примеру, отмечены финансированием со стороны такого американского агентства, как DARPA. В частности, в сентябре прошлого года DARPA выделило Natron Energy $19,9 млн в рамках новой программы ускоренного внедрения новых технологий для быстрого выхода на рынок.
Другая ведущая компания по производству натрийионных аккумуляторов, британская Faradion, нашла рынки сбыта в Австралии и Индии. В прошлом году компания объявила, что получила свой первый заказ от инвестиционной группы ICM Australia для использования на австралийском рынке, где растет спрос на аккумуляторы для жилых, коммерческих и энергораспределительных решений. Она также разрабатывает аккумуляторы для коммерческих автомобилей в Индии.
По словам Faradion, прототипы новых натрийионных элементов могут обеспечивать плотность энергии более 140 Вт·ч/кг. В то же время ведётся ряд исследований, которые обещают приблизить ёмкость натрийионных аккумуляторов к 200 Вт·ч/кг, но это будет следующий этап развития подобных аккумуляторных ячеек.
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