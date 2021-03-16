Натрийионные аккумуляторы готовы бросить вызов литийионным батареям

Сегодня литийионные аккумуляторы господствуют на рынке эффективных систем хранения энергии, но новейшие натрийионные батареи уже готовы вытеснять их в центрах обработки данных, в сфере телекоммуникации, а также в домашних и энергетических системах резервного питания.

Натрийионные аккумуляторы обещают быть дешевле, безопаснее и экологичнее литийионных. Они не содержат опасных для здоровья человека металлов и веществ ни в катодах, ни в электролите, а запасов натрия в земной коре в тысячи раз больше, чем лития. Единственное, в чём натрийионные аккумуляторы уступают литиевым - это примерно в два раза меньшая удельная плотность хранения энергии.

Так, если коммерческие литийсодержащие аккумуляторы в среднем могут хранить 285 Вт·ч/кг, то перспективные натрийионные аккумуляторы обещают до 140 Вт·ч/кг. Но это лишь означает, что натрийионные аккумуляторы невыгодны в небольших устройствах типа смартфонов, тогда как для источников резервного питания это не критично. Для больших систем важно то, что стоимость натрийионных аккумуляторов будет на 10-20 % меньше, чем литийионных, и со временем эта разница будет только увеличиваться.

Сегодня к экспансии на рынке аккумуляторов готовы как минимум два производителя натрийионных аккумуляторов - это американская компания Natron Energy и британская Faradion. Компания Natron Energy уже поставляет натрийионные аккумуляторы в ограниченных партиях, а её заслуги, к примеру, отмечены финансированием со стороны такого американского агентства, как DARPA. В частности, в сентябре прошлого года DARPA выделило Natron Energy $19,9 млн в рамках новой программы ускоренного внедрения новых технологий для быстрого выхода на рынок.



Натрийионные аккумуляторы Natron. Источник изображения: Natron Energy

Другая ведущая компания по производству натрийионных аккумуляторов, британская Faradion, нашла рынки сбыта в Австралии и Индии. В прошлом году компания объявила, что получила свой первый заказ от инвестиционной группы ICM Australia для использования на австралийском рынке, где растет спрос на аккумуляторы для жилых, коммерческих и энергораспределительных решений. Она также разрабатывает аккумуляторы для коммерческих автомобилей в Индии.

По словам Faradion, прототипы новых натрийионных элементов могут обеспечивать плотность энергии более 140 Вт·ч/кг. В то же время ведётся ряд исследований, которые обещают приблизить ёмкость натрийионных аккумуляторов к 200 Вт·ч/кг, но это будет следующий этап развития подобных аккумуляторных ячеек.