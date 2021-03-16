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Google не удалось уклониться от иска, связанного со слежкой в режиме инкогнито
12:57 15.03.2021 |
Компании Google не удалось закрыть судебный процесс, в котором ее обвиняют в том, что она тайно собирает множество данных о пользователях, даже если они используют режим «инкогнито» в браузере Chrome, рассчитывая сохранить конфиденциальность.
Потребители, подавшие групповой иск в США, утверждают, что даже когда они отключают сбор данных в Chrome, другие инструменты Google, используемые веб-сайтами, в конечном итоге собирают их личную информацию. В пятницу запрос Google о прекращении дела был отклонен.
«Суд пришел к выводу, что Google не уведомляет пользователей о том, что участвует в предполагаемом сборе данных, пока пользователь находится в режиме приватного просмотра», - сказано в постановлении судьи окружного суда США по северному округу штата Калифорния Люси Ко (Lucy Koh).
Решение принято на фоне того, что Google и Apple подвергаются тщательной проверке со стороны законодателей в отношении их методов сбора данных.
«Мы решительно оспариваем эти утверждения и будем яростно защищаться, - так отреагировал на решение судьи представитель Google Хосе Кастанеда (Jose Castaneda). - Режим инкогнито в Chrome дает вам возможность просматривать веб-страницы без сохранения ваших действий в браузере или на устройстве. Как мы четко заявляем, каждый раз, когда вы открываете новую вкладку в режиме инкогнито, веб-сайты могут собирать информацию о вашей активности в Интернете во время вашего сеанса».
Более того, Google настаивает, что истцы согласились с политикой конфиденциальности компании, которая явно говорит о сборе данных.
«Google также дает понять, что «инкогнито» не означает «невидимый », и что действия пользователя во время этого сеанса могут быть видны веб-сайтам, которые они посещают, а также любым сторонним аналитическим или рекламным сервисам, которые используют посещаемые веб-сайты», - сказано в обращении Google к суду.
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