Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла

Компьютерная игра Star Citizen от Cloud Imperium Games установила очередной рекорд в ходе затяжной программы коллективного финансирования. На ещё не выпущенный проект 3 миллиона поклонников потратили уже 350 миллионов долларов.

В июне 2020 года проект привлёк 300 миллионов долларов, став самой дорогой игрой в истории. Последние 50 миллионов долларов Star Citizen заработал всего за девять месяцев. Кампания по сбору средств началась 18 октября 2012 года, то есть в следующем году проект может отметить 10-летие с момента начала финансирования. Однако уже давно Star Citizen стал одним из самых знаменитых долгостроев.

С лета прошлого года вышли три альфа-версии Star Citizen: 3.10 , 3.11 и 3.12. В совокупности они принесли такие функции, как новая модель полета в атмосфере, дальнейшие обновления визуальных эффектов планет, новый инвентарь, а также физические реакции на перегрузки и погодные элементы у персонажей.

В конце 2020 года Cloud Imperium Games сообщила, что решила больше не демонстрировать геймплей игры публично. Основатель студии Крис Робертс сказал, что больше не будет объявлять о сроках выпуска игры, пока она не приблизится к финишу, а команда не определится в количестве времени, необходимом для доведения игры до желаемого качества.

Следующее крупное обновление должно выйти совсем скоро, принеся с собой нефтеперерабатывающие станции, планетарные пещеры, а также визуальный износ кораблей, новые миссии и многое другое.