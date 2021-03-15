Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла

 

Компьютерная игра Star Citizen от Cloud Imperium Games установила очередной рекорд в ходе затяжной программы коллективного финансирования. На ещё не выпущенный проект 3 миллиона поклонников потратили уже 350 миллионов долларов.

В июне 2020 года проект привлёк 300 миллионов долларов, став самой дорогой игрой в истории. Последние 50 миллионов долларов Star Citizen заработал всего за девять месяцев. Кампания по сбору средств началась 18 октября 2012 года, то есть в следующем году проект может отметить 10-летие с момента начала финансирования. Однако уже давно Star Citizen стал одним из самых знаменитых долгостроев.

С лета прошлого года вышли три альфа-версии Star Citizen: 3.10 , 3.11 и 3.12. В совокупности они принесли такие функции, как новая модель полета в атмосфере, дальнейшие обновления визуальных эффектов планет, новый инвентарь, а также физические реакции на перегрузки и погодные элементы у персонажей.

В конце 2020 года Cloud Imperium Games сообщила, что решила больше не демонстрировать геймплей игры публично. Основатель студии Крис Робертс сказал, что больше не будет объявлять о сроках выпуска игры, пока она не приблизится к финишу, а команда не определится в количестве времени, необходимом для доведения игры до желаемого качества.

Следующее крупное обновление должно выйти совсем скоро, принеся с собой нефтеперерабатывающие станции, планетарные пещеры, а также визуальный износ кораблей, новые миссии и многое другое.
По материалам: ixbt.com
 

ПО РУБРИКАМ

12:24 Справочный курс гривны 15 марта повышен на 7,31 коп до 27,663 грн/$1

12:15 Доллар дорожает к евро 15 марта в ожидании заседания ФРС США

12:09 Нацбанк Украины предложил отложить закон «О виртуальных активах»

11:59 COO Goldman Sachs: клиентский спрос на криптовалюты растет

11:55 Binance добавила в платежный сервис функцию оплаты без комиссий

11:48 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 12.03.21

11:45 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 15.03.21

11:26 Общая площадь гибких офисов в Украине превысила 130 тыс. кв. м. - исследование

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 15.03.21

10:47 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 12.03.2021

08:42 Золото 15 марта стабильно в цене после выхода макростатистики из Китая

08:36 Суд арестовал имущество, которое фигурант дела «ПриватБанка» переписал на жену

07:37 Азиатские фондовые биржи 15 марта торгуются разнонаправленно

07:35 Биржи США 12 марта показали равнонаправленную динамику, два из трех ведущих индексов выросли

12.03 Котировки на межбанке 12 марта двигались в узком коридоре

• дальше…

10:40 Доклад SIPRI: Пандемия может изменить объемы экспорта оружия в мире

10:02 Меркель популярна, ее партия - нет. Экзитполы в Германии пророчат ХДС провал на местных выборах

09:58 Стратегический бомбардировщик США впервые приземлился в Польше

09:58 Администрация Байдена больше месяца не может установить контакт с КНДР

08:46 Вице-президент Еврокомиссии: «Северный поток-2» не нужен для энергоснабжения ЕС

12.03 ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины

12.03 Все взрослое население США должно получить доступ к вакцине от COVID-19 к началу мая – Байден

12.03 США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности

12.03 ЕС введет санкции против чиновников из России, Китая и КНДР

12.03 Европарламент объявил Евросоюз «зоной свободы ЛГБТИК»

12.03 В США и ЕС приветствуют утверждение переходного правительства Ливии

12.03 Почему «Академик Черский» больше года не приступал к прокладке труб «Северного потока - 2»

11.03 США ожидают продолжения расследования в Украине деятельности Коломойского - Волкер

11.03 Администрация Байдена будет уделять внимание состоянию реформ и борьбе с коррупцией в Украине - Волкер

11.03 В ЕС утвердили четвертую вакцину против коронавируса

• дальше…

08:54 Пенсионный возраст для части украинцев повысят с 1 апреля: кого это коснется

08:09 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

11.03 Сделали важный шаг к строительству первого платного автобана в Украине - Шмыгаль

11.03 Территория Украины будет иметь 10 функциональных зон - Минрегион

10.03 Уставшие мосты и технологии «регионалов»: Почему люди Зеленского продолжают "мочить" Виталия Кличко

04.03 Украина поднялась на 7 ступенек в рейтинге экономических свобод

04.03 Фармкомпания «Фармак» совместно с украинскими учеными создали ПЦР-тест, выявляющий новые штаммы коронавируса

04.03 За первую неделю вакцинации от коронавируса в Украине прививки получили 9 568 человек

03.03 Онлайн-прописку до конца года запустят по всей стране

02.03 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в феврале 2021 года составила 32 174 грн./кв.м

02.03 В феврале средняя стоимость квартиры в Киеве отмечена на уровне 44 077 грн./кв. м

01.03 Украинцы с 1 марта смогут путешествовать без виз в Гренаду

01.03 G7 напомнили Степанову о важности прозрачных закупок и продолжения медреформы

25.02 Учасникам всеукраїнського тестування на діабет підготують програму профільних онлайн-консультацій

24.02 В Украине начал действовать адаптивный карантин

• дальше…

09:33 Съезд доктринеров: Как «слуги» начали готовиться к выборам

09:27 Разумков не вошел в состав политсовета партии «Слуга народа» из-за занятости на должности спикера Рады

09:22 Арахамия возглавил политсовет партии «Слуга народа»

08:36 Суд арестовал имущество, которое фигурант дела «ПриватБанка» переписал на жену

08:26 Новый передел собственности: Что на самом деле сказал Владимир Зеленский о нашем светлом будущем

08:09 Что будет, если у Зеленского поделят Украину на 10 зон

08:02 Позитив недели. Расследователь Bellingcat Христо Грозев провел в Киеве съемки для фильма о «Вагнергейте»

07:50 Пушилин остается. Почему Кремль сохранил должность донецкому гауляйтеру

12.03 Украина поддерживает санкции США против Коломойского - Зеленский

12.03 Микитась вышел из СИЗО

12.03 Расследование Харьковских соглашений. Зачем Зеленский пилит сук, на котором сидит

12.03 ЕС продлил персональные санкции против России за агрессию против Украины

12.03 Руководство Комиссии по азартным играм в первый месяц работы выписало себе премий на 1,2 миллиона

12.03 Бунт на съезде. Почему судьи ослушались Зеленского и выиграли битву за Высший совет правосудия

12.03 Наказать за Харьковские соглашения Порошенко

• дальше…

12:34 Электрокары Tesla неожиданно подорожали

11:38 Самая дорогая игра в истории Star Citizen привлекла более $350 млн долларов и до сих пор не вышла

12.03 Глава Toyota посоветовал Apple приготовиться к трудностям автомобильного бизнеса

12.03 Renault показала новый логотип

12.03 Facebook начала тестировать рекламные стикеры в «Историях». Доходами с них она поделится с авторами контента

12.03 Google Chrome стал загружаться быстрее и потреблять меньше памяти

12.03 Автомобили через три года будут потреблять более 3 % всей оперативной памяти DRAM

12.03 Фейковый блокировщик рекламы уличили в майнинге Monero

12.03 Власти Китая планируют оштрафовать Alibaba на рекордную сумму

12.03 США ужесточат санкции против Huawei с целью достижения их однородности

11.03 Автопроизводители отказались собирать автомобили для Apple — компании придётся довериться Foxconn и Magna

11.03 Пользователи Google Maps скоро смогут дорисовывать неотмеченные дороги и исправлять существующие

11.03 Roblox Corporation взорвала Нью-Йоркскую фондовую биржу. Капитализация компании составляет 40 млрд долларов

11.03 Oppo представила флагман Find X3 Pro со встроенным «микроскопом»

11.03 Стать владельцем Bentley теперь можно за 550 долларов

• дальше…

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

07.02 Лучшая автомобильная реклама Супербоула-2020

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно